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      Оренда комунального майна в Києві: кому вона доступна з суттєвою знижкою

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      Орендувати комунальне майно в Києві можна зі знижкою 30%
      Орендувати комунальне майно в Києві можна зі знижкою 30% / Фото із відкритих джерел

      Депутати Київради підтримали зміни до положення про оренду майна територіальної громади столиці.

      Згідно з ухваленим рішенням, для малого та середнього бізнесу на оренду комунального майна діятиме знижка у розмірі 30%.

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      За відповідне рішення проголосував 61 депутат Київради. Дія знижки триватиме понад рік – до 31 грудня 2019 року.

      На переконання депутатів, таким чином місто зможе конкурувати на ринку нерухомості з об'єктами приватної та державної власності.

      На сьогодні у столиці простоює 146 тисяч квадратних метрів нежитлових приміщень, які можуть бути здані в оренду, а ухвалене рішення орієнтоване на підтримку підприємництва.

      Тепер для представників малого та середнього бізнесу орендні ставки становитимуть 70% від встановлених цін за оренду комунальних приміщень.

      Напередодні у Фонді держмайна відзвітували, що станом на середину грудня 2018-го року від оренди державного майна в держбюджет надійшло 1,419 мільярда гривень і це перевиконання річного плану майже на половину.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України Київрада Оренда житла
      Джерело: 24 канал
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