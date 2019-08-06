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      Оренда квартир у Києві: ціни у різних районах від початку року – інфографіка

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      Оренда квартири у Києві: ціни у районах 2019
      Оренда квартири у Києві: ціни у районах 2019 / Колаж 24 каналу

      З наближенням нового навчального року на ринок орендного житла столиці помітно активізувався. Де і за скільки сьогодні можна винайняти житло у столиці, та які помешкання користуються найбільшим попитом.

      Аналітики з'ясували, яке житло для оренди у Києві найчастіше шукали у першому півріччі 2019 року та як відрізняються ціни на квартири залежно по районах, йдеться у блозі розділу OLX Нерухомість.

      До теми: Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні

      Де у Києві найдешевше винаймати квартиру?

      Найбюджетнішим районом Києва виявився Деснянський. Оренда 1-кімнатної квартири тут обійдеться в середньому у 6 500 гривень на місяць. За місяць оренди 3-кімнатної доведеться викласти 9 800 гривень.

      Для порівняння, у майже таку ж суму (9400) обійдеться оренда однокімнатки поближче до центру у Шевченківському районі Києва.

      Найдорожчим на ринку оренди житла столиці залишається Печерський район. Тут за оренду 1-кімнатної квартири доведеться викласти в середньому 14 500 гривень на місяць, 2-кімнатної – 23 200 грн, а 3-кімнатна обійдеться у понад 40 тисяч гривень в місяць.

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      Ціни на оренду квартир у районах Києва: найдорожче у Печерському районі / Фото: Getty images

      Як змінились ціни за півроку?

      Від початку 2019 оренда одно- та двокімнатних квартир у Києві дещо зросла. На початку року їх було знімати дешевше, ніж у розпал літа. Так, вартість оренди двокімнаток зросла на 4%, а однокімнаток – на 2%.

      Читайте також: Як 2-кімнатну квартиру перетворити на 3-кімнатну: приклад "сталінки" у Києві

      У порівнянні з цінами за аналогічний період 2018 року, у 2019-му усі види житла для оренди додали в ціні. За рік середня вартість за оренду 1-кімнатних квартир зросла ледь не на половину – на 43%, 2-кімнатні здорожчали – на 30%, а 3-кімнатні – на 44%.

      оренда квартири Київ ціни 2019
      Вартість оренди квартир у різних районах Києва у першому півріччі 2019 / Інфографіка olx.ua

      Яке житло найпопулярніше для оренди у Києві?

      Найбільший попит на ринку оренди житла у столиці спостерігається на однокімнатні квартири – їх шукають 6 із 10 орендарів (58%) у Києві.

      Двокімнатні квартири шукають 34% потенційних орендарів. Найменший попит за перші 6 місяців 2019 року спостерігався на 3-кімнатні помешкання – ними цікавились лише 8% шукачів житла.

      Найбільше пропозицій з оренди квартир у Дарницькому районі, а от найскладніше знайти помешкання на Подолі та Печерську.

      Дивіться також: Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити

      Порівняйте вартість оренди 1-кімнатної квартири в областях України у 2018 році: інфографіка 24 каналу
      оренда квартир ціни в областях України 2018 інфографіка

      Напередодні в уряді розповіли, як планують виводити ринок оренди житла з тіні.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Оренда нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини Києва Ціни Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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