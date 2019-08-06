Оренда квартир у Києві: ціни у різних районах від початку року – інфографіка

З наближенням нового навчального року на ринок орендного житла столиці помітно активізувався. Де і за скільки сьогодні можна винайняти житло у столиці, та які помешкання користуються найбільшим попитом.

Аналітики з'ясували, яке житло для оренди у Києві найчастіше шукали у першому півріччі 2019 року та як відрізняються ціни на квартири залежно по районах, йдеться у блозі розділу OLX Нерухомість.

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Де у Києві найдешевше винаймати квартиру?

Найбюджетнішим районом Києва виявився Деснянський. Оренда 1-кімнатної квартири тут обійдеться в середньому у 6 500 гривень на місяць. За місяць оренди 3-кімнатної доведеться викласти 9 800 гривень.

Для порівняння, у майже таку ж суму (9400) обійдеться оренда однокімнатки поближче до центру у Шевченківському районі Києва.

Найдорожчим на ринку оренди житла столиці залишається Печерський район. Тут за оренду 1-кімнатної квартири доведеться викласти в середньому 14 500 гривень на місяць, 2-кімнатної – 23 200 грн, а 3-кімнатна обійдеться у понад 40 тисяч гривень в місяць.



Ціни на оренду квартир у районах Києва: найдорожче у Печерському районі / Фото: Getty images

Як змінились ціни за півроку?

Від початку 2019 оренда одно- та двокімнатних квартир у Києві дещо зросла. На початку року їх було знімати дешевше, ніж у розпал літа. Так, вартість оренди двокімнаток зросла на 4%, а однокімнаток – на 2%.

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У порівнянні з цінами за аналогічний період 2018 року, у 2019-му усі види житла для оренди додали в ціні. За рік середня вартість за оренду 1-кімнатних квартир зросла ледь не на половину – на 43%, 2-кімнатні здорожчали – на 30%, а 3-кімнатні – на 44%.



Вартість оренди квартир у різних районах Києва у першому півріччі 2019 / Інфографіка olx.ua

Яке житло найпопулярніше для оренди у Києві?

Найбільший попит на ринку оренди житла у столиці спостерігається на однокімнатні квартири – їх шукають 6 із 10 орендарів (58%) у Києві.

Двокімнатні квартири шукають 34% потенційних орендарів. Найменший попит за перші 6 місяців 2019 року спостерігався на 3-кімнатні помешкання – ними цікавились лише 8% шукачів житла.

Найбільше пропозицій з оренди квартир у Дарницькому районі, а от найскладніше знайти помешкання на Подолі та Печерську.

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Порівняйте вартість оренди 1-кімнатної квартири в областях України у 2018 році: інфографіка 24 каналу



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