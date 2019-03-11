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      Оренда квартир у Львові: ціни у новобудовах та старих будинках

      1316 Читать новость на русском
      Оренда квартир у Львові
      Оренда квартир у Львові / Колаж 24 каналу

      У скільки обійдеться оренда квартири у Львові на початку 2019 року та на скільки відрізняються ціни у новобудовах та старих будинках.

      Нерухомість 24 дізналась, за скільки можна орендувати помешкання у різних районах Львова та на які суми варто розраховувати.

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      Попит на оренду квартир у місті залишається стабільно високим і завжди перевищує пропозицію.

      За даними Агентства нерухомості "Престиж", найдорожче обійдуться квартири у новобудовах у центральному Галицькому районі міста. За місяць оренди 1-кімнатної квартири тут доведеться викласти в середньому 10 000 гривень.

      Середня ціна оренди однокімнатної квартири в центрі у старіших будинках (до 2005-го року побудови) обійдеться приблизно у 7 тисяч гривень.

      Трохи менше коштуватиме зйомне житло у Франківському та Залізничному районах міста. Середня ціна оренди 1-кімнатки у новобудовах – 8 тисяч гривень.

      У старому житловому комплексі орендувати таку ж квартиру можна за 5-5,5 тисяч гривень.

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      Орендувати квартиру у прилеглих до центру Шевченківському, Личаківському та спальному Сихівському районі можна приблизно за однією й тією ж ціною.

      Так, однокімнатка у новобудові тут обійдеться в середньому у 7 тисяч гривень, а у старому житловому комплексі – у 5 тисяч.

      Середня ціна оренди квартири у Львові
      Район Новобудови Будинки до 2005 року побудови
      Галицький 1-кім, 10000 грн 1-кім, 7000 грн
        2-кім, 13000 грн 2-кім, 9000 грн
        3 кім, 18000 грн 3 кім, 12000 грн
           
      Франківський 1-кім, 8000 грн 1-кім, 5500 грн
        2-кім, 10000 грн 2-кім, 7000 грн
        3-кім, 12000 грн 3-кім, 8000 грн
           
      Залізничний 1-кім, 8000 грн 1-кім, 5000 грн
        2-кім, 10000 грн 2-кім, 6500 грн
        3-кім, 12000 грн 3-кім, 8000 грн
           
      Шевченківський 1-кім, 7000 грн 1-кім, 5000 грн
        2-кім, 9000 грн 2-кім, 6000 грн
        3-кім, 11000 грн 3-кім, 7000 грн
           
      Личаківський 1-кім, 7000 грн 1-кім, 5000 грн
        2-кім, 9000 грн 2-кім, 6000 грн
        3-кім, 11000 грн 3-кім, 7000 грн
           
      Сихівський 1-кім, 7000 грн 1-кім, 5000 грн
        2-кім, 9000 грн 2-кім, 6000 грн
        3-кім, 11000 грн 3-кім, 7000 грн

      Раніше Нерухомість 24 писала про середні ціни на купівлю квартир у новобудовах Львова на початку 2019 року.

       

      Порівняйте ціни на оренду житла в інших містах України:
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Оренда нерухомості Ціни на нерухомість Новини Львова Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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