Оренда квартир у Львові: ціни у новобудовах та старих будинках

У скільки обійдеться оренда квартири у Львові на початку 2019 року та на скільки відрізняються ціни у новобудовах та старих будинках.

Нерухомість 24 дізналась, за скільки можна орендувати помешкання у різних районах Львова та на які суми варто розраховувати.

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Попит на оренду квартир у місті залишається стабільно високим і завжди перевищує пропозицію.

За даними Агентства нерухомості "Престиж", найдорожче обійдуться квартири у новобудовах у центральному Галицькому районі міста. За місяць оренди 1-кімнатної квартири тут доведеться викласти в середньому 10 000 гривень.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири в центрі у старіших будинках (до 2005-го року побудови) обійдеться приблизно у 7 тисяч гривень.

Трохи менше коштуватиме зйомне житло у Франківському та Залізничному районах міста. Середня ціна оренди 1-кімнатки у новобудовах – 8 тисяч гривень.

У старому житловому комплексі орендувати таку ж квартиру можна за 5-5,5 тисяч гривень.

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Орендувати квартиру у прилеглих до центру Шевченківському, Личаківському та спальному Сихівському районі можна приблизно за однією й тією ж ціною.

Так, однокімнатка у новобудові тут обійдеться в середньому у 7 тисяч гривень, а у старому житловому комплексі – у 5 тисяч.

Середня ціна оренди квартири у Львові Район Новобудови Будинки до 2005 року побудови Галицький 1-кім, 10000 грн 1-кім, 7000 грн 2-кім, 13000 грн 2-кім, 9000 грн 3 кім, 18000 грн 3 кім, 12000 грн Франківський 1-кім, 8000 грн 1-кім, 5500 грн 2-кім, 10000 грн 2-кім, 7000 грн 3-кім, 12000 грн 3-кім, 8000 грн Залізничний 1-кім, 8000 грн 1-кім, 5000 грн 2-кім, 10000 грн 2-кім, 6500 грн 3-кім, 12000 грн 3-кім, 8000 грн Шевченківський 1-кім, 7000 грн 1-кім, 5000 грн 2-кім, 9000 грн 2-кім, 6000 грн 3-кім, 11000 грн 3-кім, 7000 грн Личаківський 1-кім, 7000 грн 1-кім, 5000 грн 2-кім, 9000 грн 2-кім, 6000 грн 3-кім, 11000 грн 3-кім, 7000 грн Сихівський 1-кім, 7000 грн 1-кім, 5000 грн 2-кім, 9000 грн 2-кім, 6000 грн 3-кім, 11000 грн 3-кім, 7000 грн

Раніше Нерухомість 24 писала про середні ціни на купівлю квартир у новобудовах Львова на початку 2019 року.