Оренда квартири у Львові: скільки це коштує – інфографіка

Аналітики з'ясували, у якому районі Львова найвигідніше винаймати квартиру та яке помешкання найчастіше шукають орендарі. Ціна на оренду квартир може часто змінюватися і залежить не тільки від кількості кімнат, а й від того, чи співпрацює власник помешкання з ріелтором та в якому районі розташована квартира.

Про те, які квартири стали найпопулярнішими у 2019 році, йдеться у блозі розділу OLX Нерухомість.

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За останні півроку ціни на оренду житла у Львові були нестабільними. Двокімнатні квартири стало дорожче винаймати в лютому, коли приріст склав 4%. В березні ціни знизились, а після чого знову пішли догори.Однокімнатні квартири здорожчали на 4%, а ціна трикімнатних спочатку зросла на 2-3%, а потім різко здешевшала на 5%.

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Популярні пропозиції для оренди

Найчастіше у Львові винаймають однокімнатні квартири. Їх шукають 6 із 10 орендарів. Ціни можуть дуже відрізнятись, залежно від району. За даними аналітиків OLX, у першій половині 2019-го вони коливались в межах від 6 100 до 7000 гривень за місяць.

Трикімнатні квартири менш популярні: власники такого житла найчастіше користуються послугами ріелтора, аби знайти орендаря.



Оренда квартир у Львові: деякі власники користуються послугами ріелторів / Getty images

Загалом без посередників житло у Львові здають житло 61% орендодавців. За перше півріччя 2019 року послугами ріелтора скористались 14% власників квартир.

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25% серед усіх оголошень про здачу трикімнатних апартаментів з посередником належить орендодавцям трикімнатних квартир. Найрідше звертаються по допомогу власники однокімнатних квартир – 16% від усіх пропозицій. Також послугами ріелторів користується кожен п’ятий власник двокімнатного помешкання.

Найдорожчі квартири за районами Львова

У Галицькому та Франківському районах квартири здають найчастіше. Складніше знайти житло в Личаківському і Залізничному районах, там пропозицій найменше.

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У центральному Галицькому районі міста виняйняти квартиру вийде найдорожче. Тут можна знайти трикімнатне помешкання в середньому за 12 100 гривень на місяць. Якщо порівняти ціни з минулим роком, коли середня орендна плата становила 8750 гривень, то ціни підскочили майже на половину (43%).

У рейтингу найдорожчих для оренди увійшли ще два райони Львова – Шевченківський та Франківський. Ціни тут майже не відрізняються: однокімнатку можна винайняти за 6800 гривень, 2-кімнатну – за 8200 гривень, а трикімнатна квартира може обійтися у 10000 гривень.

Найдешевшим районом для оренди житла у Львові виявився Залізничний – тут найвигідніше орендувати одне чи двокімнатне помешкання. Трикімнатну квартиру краще орендувати в Сихівському районі.



Оренда квартири у Львові: ціни у першому півріччі 2019 / Дані: olx.ua

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Попит та пропозиція

За перше півріччя 2019 аналітики виявили 47900 відгуків на оголошення про оренду однокімнатних квартир, що становить 61% від загальної кількості об’яв.

Двокімнатні квартири менш популярні: 27000 відгуків за півроку. Трикімнатки користуються найменшим попитом серед шукачів житла: ними цікавляться лише 5%, тобто 3 600 потенційних орендарів.

Власники помешкання від початку 2019 року найчастіше пропонували одну кімнату для оренди – це орієнтовно 5 200 оголошень (48% серед усіх оголошень). Друге місце посіли двокімнатні помешкання – 4 200 пропозицій. "Трійки" набрали 12% з близько 1 200 оголошень.