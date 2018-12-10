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      Оренда квартири в Харкові: яка мінімальна ціна питання

      1013 Читать новость на русском
      У скільки обійдеться оренда квартири у Харкові
      У скільки обійдеться оренда квартири у Харкові / Колаж 24 каналу

      У скільки обійдеться орендувати помешкання у Харкові і що впливає на ціни на ринку нерухомості міста.

      Попит на оренду житла у студентській столиці України зростає з початком навчального року і як наслідок ростуть й ціни.

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      За даними місцевих ріелторів, щороку кількість студентів з інших міст у Харкові зростає, а місць у гуртожитках на всіх не вистачає, тому й підвищується попит на довготермінову оренду житла.

      Найбільшою популярністю серед охочих винаймати житло користуються однокімнатні квартири.

      Найпопулярнішими локаціями на ринку оренди житла є центр міста, райони Павлове Поле та Олексіївка.

      Ціни на оренду житла у старих будинках Харкова

      Квартири у старому житловому фонді залишаються популярними серед орендарів, оскільки є відносно бюджетним варіантом.

      Більшим попитом користуються квартири поблизу станцій метро чи транспортних розв'язок.

      Мінімальна вартість оренди житла у старих будинках Харкова
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 6000 8000 10000
      Прицентральні райони 5000 7000 8000
      Окраїна 4000 5000 6000

      Харків Оренда житла
      Оренда житла у Харкова: мінімальна вартість у станому житловому фонді

      Оренда житла в новобудовах Харкова

      Найбільшим попитом у новобудовах Харкова користуються квартири економ-класу.

      Цікавляться ним здебільшого молоді пари, студенти, іноземці чи сім'ї з хорошим доходом.

      На запит орендарів у такому помешканні повинен бути мінімальний набір побутової техніки та меблів.

      Мінімальні ціни на оренду житла у новобудовах Харкова
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 9800 12600 14000
      Прицентральні райони 6000 8000 9000
      Окраїна 3500 4500 5000

      Раніше 24 канал повідомляв, які ціни на оренду житла в Івано-Франківську та наскільки зросла вартість оренди помешкань у Києві.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Оренда житла Новини Харкова Ринок нерухомості
      Джерело: domik.ua
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