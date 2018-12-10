Оренда квартири в Харкові: яка мінімальна ціна питання
У скільки обійдеться орендувати помешкання у Харкові і що впливає на ціни на ринку нерухомості міста.
Попит на оренду житла у студентській столиці України зростає з початком навчального року і як наслідок ростуть й ціни.
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За даними місцевих ріелторів, щороку кількість студентів з інших міст у Харкові зростає, а місць у гуртожитках на всіх не вистачає, тому й підвищується попит на довготермінову оренду житла.
Найбільшою популярністю серед охочих винаймати житло користуються однокімнатні квартири.
Найпопулярнішими локаціями на ринку оренди житла є центр міста, райони Павлове Поле та Олексіївка.
Ціни на оренду житла у старих будинках Харкова
Квартири у старому житловому фонді залишаються популярними серед орендарів, оскільки є відносно бюджетним варіантом.
Більшим попитом користуються квартири поблизу станцій метро чи транспортних розв'язок.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|6000
|8000
|10000
|Прицентральні райони
|5000
|7000
|8000
|Окраїна
|4000
|5000
|6000
Оренда житла у Харкова: мінімальна вартість у станому житловому фонді
Оренда житла в новобудовах Харкова
Найбільшим попитом у новобудовах Харкова користуються квартири економ-класу.
Цікавляться ним здебільшого молоді пари, студенти, іноземці чи сім'ї з хорошим доходом.
На запит орендарів у такому помешканні повинен бути мінімальний набір побутової техніки та меблів.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|9800
|12600
|14000
|Прицентральні райони
|6000
|8000
|9000
|Окраїна
|3500
|4500
|5000
Раніше 24 канал повідомляв, які ціни на оренду житла в Івано-Франківську та наскільки зросла вартість оренди помешкань у Києві.
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26 лист 2018Квартира на Новий рік: ціна оренди у містах України
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