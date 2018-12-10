Оренда квартири в Харкові: яка мінімальна ціна питання

У скільки обійдеться орендувати помешкання у Харкові і що впливає на ціни на ринку нерухомості міста.

Попит на оренду житла у студентській столиці України зростає з початком навчального року і як наслідок ростуть й ціни.

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За даними місцевих ріелторів, щороку кількість студентів з інших міст у Харкові зростає, а місць у гуртожитках на всіх не вистачає, тому й підвищується попит на довготермінову оренду житла.

Найбільшою популярністю серед охочих винаймати житло користуються однокімнатні квартири.

Найпопулярнішими локаціями на ринку оренди житла є центр міста, райони Павлове Поле та Олексіївка.

Ціни на оренду житла у старих будинках Харкова

Квартири у старому житловому фонді залишаються популярними серед орендарів, оскільки є відносно бюджетним варіантом.

Більшим попитом користуються квартири поблизу станцій метро чи транспортних розв'язок.

Мінімальна вартість оренди житла у старих будинках Харкова Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 6000 8000 10000 Прицентральні райони 5000 7000 8000 Окраїна 4000 5000 6000



Оренда житла у Харкова: мінімальна вартість у станому житловому фонді

Оренда житла в новобудовах Харкова

Найбільшим попитом у новобудовах Харкова користуються квартири економ-класу.

Цікавляться ним здебільшого молоді пари, студенти, іноземці чи сім'ї з хорошим доходом.

На запит орендарів у такому помешканні повинен бути мінімальний набір побутової техніки та меблів.

Мінімальні ціни на оренду житла у новобудовах Харкова Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 9800 12600 14000 Прицентральні райони 6000 8000 9000 Окраїна 3500 4500 5000

Раніше 24 канал повідомляв, які ціни на оренду житла в Івано-Франківську та наскільки зросла вартість оренди помешкань у Києві.