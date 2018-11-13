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      Оренда позолоченої квартири, Мальдіви та Bentley: що приховує декларація нардепа Павелка

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      Оренда позолоченої квартири, Мальдіви та Bentley: що приховує декларація нардепа Павелка
      Оренда позолоченої квартири, Мальдіви та Bentley: що приховує декларація нардепа Павелка / Bihus.info

      Аналізуючи сторінки в соціальних мережах цивільної дружини голови бюджетного комітету парламенту Андрія Павелка, журналісти знайшли у нього незадекларовані: житло, Bentley та інших витрат на 20 мільйонів гривень.

      Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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      Андрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі почали говорити про те, що дівчинка – падчерка Павелка, а її мати Катерина Чаус – цивільна дружина народного депутата.

      Хоча Павелко не визнав, що має незадекларовану родину, журналісти програми "Наші гроші" зафіксували кортеж нардепа та автомобіль Катерини Чаус біля ресторану Fabius. Вони разом перебували на святкуванні дня народження іншого депутата від БПП – Максима Єфімова, і разом покинули заклад.

      Автомобіль Катерини Чаус
      Автомобіль Катерини Чаус

      Також у декларації за 2017 рік Павелко не вказав жодного об’єкту нерухомості у власності чи користуванні. Однак, завдяки перегляду соцмереж журналісти знайшли помешкання, в якому вони жили майже два роки – це елітна новобудова в центрі Києва. По деталям фотографій – візерунку на підлозі, стільцям та інтер’єру квартири – журналісти знайшли саме цю квартиру.

      Квартира Андрія Павелка
      Квартира Андрія Павелка

      На сайті оренди нерухомості навіть розміщена фотографія стіни в цій квартирі, з написом "Happy Birthday Liza". Ліза – це донька Катерини Чаус та падчерка Андрія Павелка, яка цілувала Кубок Ліги Чемпіонів на фото, що облетіло інтернет.

      Нині квартира здається в оренду за 17 тисяч доларів на місяць, а вартість її купівлі – більше 2 мільйонів доларів. Ціна пояснюється тим, що помешкання у 320 метрів квадратних оздоблене покриттям з гальванічного золота, з окремою кімнатою для гардеробу, каміном та винною шафою. Виходячи зі світлин Катерини у соцмережах, родина Павелка проживала там мінімум два роки. За вказаною на сайті нерухомості ціною, оренда в цей період склала майже півмільйона доларів.

      Позолочена квартира нардепа
      Позолочена квартира нардепа

      Окрім нерухомості, на фото Катерина Чаус засвітила коштовну ювелірку, зокрема комплект VanCleef загальною вартістю у майже 2 мільйона гривень.

      Також в соціальних мережах Катерина Чаус викладає світлини з численних курортів. У кінці 2014 року в соціальній мережі "Вконтакті" вона запостила фотографії з описом: "Маврикій". Завдяки фасаду будівлі на задньому плані фотографії, журналісти визначили точний готель – це п’ятизірковий Royal Palm Mauritius. Тижневий тур на двох коштує 200 тисяч гривень.

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      А взимку 2015 року Катерина разом з чоловіком відпочивала в одному з найдорожчих готелів на Мальдівах – Cheval Blanc. На назву закладу вказує абревіатура “С B” на сідлі велосипеду, який потрапив на знімок. Вдруге Катерина поїхала відпочивати на Мальдіви через рік. На цей раз журналісти визначили місце відпочинку завдяки панорамі острову та гамаку, що на фото.

      Відпочинок дружини Павелка
      Відпочинок дружини Павелка

      Тижневий відпочинок на двох в цьому готелі коштує півмільйона гривень. Загалом, два рази відпочити в цьому закладі коштуватиме мільйон гривень. А влітку 2015 – вона вже у Туреччині. На фотографії потрапив візерунок плитки та фасад будівель вилл. Тиждень відпочинку в цьому готелі коштує 10 тисяч доларів.

      На світлинах в інстаграмі доньки Катерини Чаус, тобто падчерки Павелка, Лізи, викладені фотографії з салону автомобілю Bentley Continental 2010 року випуску. Наразі така автівка коштує більше 100 тисяч доларів. Він був зареєстрований на Катерину в день її народження. В соцмережах Катерина розповіла, що цей автомобіль їй подарував особисто Андрій Павелко.

      Донька Катерини Чаус в автомобілі Bentley
      Донька Катерини Чаус в автомобілі Bentley

      Згодом Bentley продали, а Катерина Чаус стала власницею Range Rover 2017 року випуску. Його ціна стартує від 120 тисяч доларів. Окрім цього, Андрій Павелко подарував автомобіль Range Rover Evoque 2012 року випуску своїй тещі, машина коштує 30 тисяч доларів.

      У свою електронну декларацію за 2017 рік Павелко вніс 15 годинників, орендований автомобіль Lexus та 30 мільйонів гривень готівки. Цей обсяг готівки лишається практично незмінним вже три роки, не дивлячись на багатомільйонні витрати, які засвітила в своїх соціальних мережах Катерина Чаус .

      Загалом, за підрахунками журналістів, за три роки в обхід декларування неофіційна дружина Павелка засвітила в соціальних мережах витрат на 21 мільйон гривень, не відображених у декларації нардепа.

      Теги: Новини України Гроші Розслідування Верховна Рада е-декларування відпочинок Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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