Оренда позолоченої квартири, Мальдіви та Bentley: що приховує декларація нардепа Павелка

Аналізуючи сторінки в соціальних мережах цивільної дружини голови бюджетного комітету парламенту Андрія Павелка, журналісти знайшли у нього незадекларовані: житло, Bentley та інших витрат на 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Андрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі почали говорити про те, що дівчинка – падчерка Павелка, а її мати Катерина Чаус – цивільна дружина народного депутата.

Хоча Павелко не визнав, що має незадекларовану родину, журналісти програми "Наші гроші" зафіксували кортеж нардепа та автомобіль Катерини Чаус біля ресторану Fabius. Вони разом перебували на святкуванні дня народження іншого депутата від БПП – Максима Єфімова, і разом покинули заклад.



Автомобіль Катерини Чаус

Також у декларації за 2017 рік Павелко не вказав жодного об’єкту нерухомості у власності чи користуванні. Однак, завдяки перегляду соцмереж журналісти знайшли помешкання, в якому вони жили майже два роки – це елітна новобудова в центрі Києва. По деталям фотографій – візерунку на підлозі, стільцям та інтер’єру квартири – журналісти знайшли саме цю квартиру.



Квартира Андрія Павелка

На сайті оренди нерухомості навіть розміщена фотографія стіни в цій квартирі, з написом "Happy Birthday Liza". Ліза – це донька Катерини Чаус та падчерка Андрія Павелка, яка цілувала Кубок Ліги Чемпіонів на фото, що облетіло інтернет.

Нині квартира здається в оренду за 17 тисяч доларів на місяць, а вартість її купівлі – більше 2 мільйонів доларів. Ціна пояснюється тим, що помешкання у 320 метрів квадратних оздоблене покриттям з гальванічного золота, з окремою кімнатою для гардеробу, каміном та винною шафою. Виходячи зі світлин Катерини у соцмережах, родина Павелка проживала там мінімум два роки. За вказаною на сайті нерухомості ціною, оренда в цей період склала майже півмільйона доларів.



Позолочена квартира нардепа

Окрім нерухомості, на фото Катерина Чаус засвітила коштовну ювелірку, зокрема комплект VanCleef загальною вартістю у майже 2 мільйона гривень.

Також в соціальних мережах Катерина Чаус викладає світлини з численних курортів. У кінці 2014 року в соціальній мережі "Вконтакті" вона запостила фотографії з описом: "Маврикій". Завдяки фасаду будівлі на задньому плані фотографії, журналісти визначили точний готель – це п’ятизірковий Royal Palm Mauritius. Тижневий тур на двох коштує 200 тисяч гривень.

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А взимку 2015 року Катерина разом з чоловіком відпочивала в одному з найдорожчих готелів на Мальдівах – Cheval Blanc. На назву закладу вказує абревіатура “С B” на сідлі велосипеду, який потрапив на знімок. Вдруге Катерина поїхала відпочивати на Мальдіви через рік. На цей раз журналісти визначили місце відпочинку завдяки панорамі острову та гамаку, що на фото.



Відпочинок дружини Павелка

Тижневий відпочинок на двох в цьому готелі коштує півмільйона гривень. Загалом, два рази відпочити в цьому закладі коштуватиме мільйон гривень. А влітку 2015 – вона вже у Туреччині. На фотографії потрапив візерунок плитки та фасад будівель вилл. Тиждень відпочинку в цьому готелі коштує 10 тисяч доларів.