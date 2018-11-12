Оренда позолоченої квартири за 17 тисяч доларів: як живе нардеп Андрій Павелко з "БПП"

Андрій Павелко – український політик, який задекларував мінімум, а живе на максимум. Він голова бюджетного комітету у Верховній Раді, а також за сумісництвом голова Федерації футболу.

У його декларації взагалі нема житла, є тільки орендований Lexus, 30 мільйонів гривень готівкою та 15 годинників преміум-класу.

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На Дні народженні колеги з "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова, журналісти помітили його на трьох службових машинах. Ще одна елітна машина Range Rover, зареєстрована на 25-річну Катерину Чаус.

З соцмереж можна подивитися, як живе сім'я на зарплатню Андрія Павелка, враховуючи, що минулого року вона була десь 20 тисяч гривень на місяць.

У його падчерки Лізи у соцмережі стоїть геотег Diomond Hill – це житловий комплекс преміум-класу в одному з наймальовничіших куточків столиці. Журналісти порівняли фото з мережі та з сайту нерухомості.

Ці апартаменти площею 310 квадратних метрів ще й оздоблені гальванічним золотом. Квартира виставлена на продаж за більше як 2 мільйонів доларів і водночас здається в оренду.



Diomond Hill

Павелко та його родичі не володіли цією квартирою, тому скоріше за все вони її орендували. Перше фото з елітного Diomond Hill у дружини політика з'явилося у вересні 2015 року, а остання у жовтні 2017. Тобто жили вони там, як мінімум, 2 роки.



Одна з кімнат квартири

Ціна місячної оренди квартири 17 тисяч доларів – це 470 тисяч гривень. Така сума більша, ніж його річна зарплатня.

Кожна нормальна людина повинна десь проживати, проте чиновники уникають декларування. Часто вони керуються роз'ясненням НАЗК, в якому сказано, що треба декларувати, те, де ти проживав в останній день року. Проте встановити, під час розслідування, факт систематичного користування якимось майном можна,

– сказала юристка ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан.

Каблучку Катерина Чаус має у формі квітки конюшина, на офіційному сайті виробника вона коштує 3 тисячі євро. Сережки за такою ж ціною, кольє за 14500 тисяч євро. Сукня Катерини коштує 4 тисячі доларів. Лище на одній фотографії дружина Павелка вдягнута на 760 тисяч гривень.



Катерина Чаус

Відпочинок на Мальдівах, куди родина їздила двічі, коштує 1 мільйон гривень. На одній з світлин дружина Павелка піднімається трапом на літак Challenger 350 та готується летіти з Мілану в Париж. Один такий переліт коштуватиме 250 тисяч гривень.



Катерина Чаус

У Києві ж дружина нардепа пересувається не менш розкішно – на авто Bentley Continental, який коштує близько 280 мільйонів гривень.

Цей елітний транспорт жінці подарував чоловік Андрій Павелко, але в його декларації цього не вказано. Через декілька років його продали і купили Range Rover 2017 року випуску, який коштує приблизно 559 тисяч гривень.

Що сказав депутат про зв'язок з Чаус та на, що ще родина витрачає гроші – дивіться у програмі.