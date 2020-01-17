Орендувати чи купити: які проблеми на ринку житла України та ЄС. Інфографіка

Понад 80% сімей в Україні мають власне житло. Та якщо заглибитися в статистику, стає очевидно, що в Україні з житлом великі проблеми. Що не так та яка ситуація в Європі, розповідає 24 канал.

В Україні існує багато державних програм, які допомагають українцям з житлом. Проте більшість цих програм були неефективні та неузгоджені між собою раніше. Тепер вони ще й недофінансовані.

Аналітичний центр CEDOS у 2019 провів дослідження щодо житлової політики. В рамках дослідження опитали українців старших 18, які живуть в містах з населенням більше 100,000. Вибірка — 2078 респондентів, похибка — 2,5%.

Де живуть українці?

Абсолютна більшість українців (83%) живуть у помешканні, яким володіють вони чи їх сім'ї згідно з опитуванням.

З одного боку в Україні багато сімей мають власне житло. Якщо порівнювати із країнами ЄС, то лише кілька країн мають кращий показник. Така тенденція зберігається у всіх пострадянських та постсоціалістичних країнах.

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Проте, якщо подивитися звідки в українців житло, то видно, що лише кожна четверта сім'я його придбала. Інші отримали або в спадок, або за рахунок "квартирної черги" ще за часів СРСР.

Ось чому попри значну кількість сімей з власним помешканням, не можна сказати, що в Україні доступне житло. Лише 3% українців на випадок втрати житла мають кошти на придбання нового.

Натомість мало українців орендують помешкання — близько 8%. В країнах ЄС ця практика значно поширеніша і подекуди сягає 20-40%.

Для більшості українців, які винаймають помешкання, визначальним фактором є розмір орендної плати. Такі критерії як розташування будинку чи навіть умови проживання відходять на другий план.

Більшість українців не мають достатньо коштів на придбання власного житла чи навіть внесення першого платежу по іпотеці. В Європі виходом із ситуації є оренда квартир. Проте в Україні з орендою проблеми. Згідно з опитуванням, 10% сімей, що орендують помешкання, витрачають більше половини сімейного доходу. Ще 41% витрачають від третини до половини заробітку. Європейці витрачають менше — чверть від доходу.

Ось чому невелика цифра у 8% орендарів свідчить не про економічний добробут країни, а навпаки. Українці часто живуть кількома поколіннями під одним дахом задля економії. Вони не мають змоги купити власне житло, але й оренда помешкання надто висока.

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Чому половина німців винаймає житло?

У Німеччині найвищий відсоток орендарів серед країн ЄС. Кожна друга сім'я не має власного помешкання, а винаймає. І це при тому, що Німеччина — одна із найсильніших економік Європи, а зарплати її громадян — бажаний орієнтир для мігрантів з сусідніх європейських країн.

Ситуація з житлом в Німеччині склалася історично. Після Другої світової війни 20% будівель були зруйновані чи пошкоджені. Перепис населення в Західній Німеччині показав, що країна потребує 5 з половиною мільйонів помешкань. Та економіка держави була ослаблена. Якщо б і збудували будинки, люди б не мали за що їх купити. Тому єдиним виходом була державна програма. Державні, неприбуткові та приватні компанії почали будувати багатоквартирні будинки. Держава звільняла їх від податків та субсидіювала. Частину помешкань продавали, проте більшість здавали в оренду. За перший рік програми створили близько 450,000 квартир. Як пізніше говорив британський економіст Джим Кемені, Німеччина обрала ідеальний баланс між втручанням держави та вільним ринком. Ось чому за короткий час німців забезпечили якісним житлом за доступними цінами.

Держава і досі регулює ринок оренди в Німеччині. Наприклад, орендатори не можуть підвищити орендну плату на більш ніж 15% впродовж трьох років. З іншого боку, Німеччина не заохочує своїх громадян володіти житлом. Законодавство, розвинений ринок оренди та стабільність орендної плати сприяє тому, що німці не купують, а винаймають. Згідно з опитуванням Організації економічного співробітництва та розвитку, 93% німців задоволені своїми житловими умовами.

На одного німця припадає 46,5 м² житлової площі. Невідомо скільки припадає на українця. Це одна з проблем, яку має вирішити перепис населення. Оскільки востаннє його проводили ще у 2001, держава не має даних щодо того скільки людей потребують житла та в яких умовах вони проживають. Без цієї інформації важко створювати дієві соціальні програми.

Чому румуни не орендують?

Історія Румунії схожа до української. В Румунії 96% сімей мають власну домівку. Це найвищий показник у світі. Але будинки — це здебільшого спадщина від Радянського Союзу. Дослідження Світового банку показало, що третина помешкань в Румунії потребують нагального ремонту, а також мають проблеми з опаленням та незахищені від потенційного землетрусу (Румунія має найвищий показник загрози в Європі). Люди купують помешкання, але зазвичай за рахунок проданого “радянського” або далеко за межами міста без необхідних комунікацій. Ринок оренди практично нерозвинений і звісно ж не має жодних гарантій для орендаторів. В Румунії як і в Україні стало прийнято мати власне помешкання.

Скільки коштує винайм житла в областях України?

Попри те, що гривня зміцнилася, за два роки винайняти квартиру в Україні стало на 24% дорожче. Це ще один доказ того, що український ринок оренди не надає людям гарантій. Традиційно найдорожче жити в Києві. За ним йдуть Одеська, Харківська та Львівська області. Найдешевше можна винайняти квартиру в Луганській, Сумській та Івано-Франківській областях. Інтерактивну карту дивіться тут.

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Як все це виправити?

Міжнародний досвід показує, що громадяни деяких розвинених країн надають перевагу оренді, а інші — купівлі. Між відсотком власників квартир та економічним станом країни немає прямого зв'язку. Все залежить від політики держави. А отже, і немає рецепту успіху. Як рекомендує аналітичний центр CEDOS, держава повинна розвивати та регулювати ринок оренди в Україні. Принаймні поки Україна економічно виснажена та належить до країн, що розвиваються, варто розвивати ринок оренди. Це швидкий спосіб забезпечити населення якісним житлом за доступною ціною з поміркованою кількістю квадраних метрів на особу. Україна може запозичити успішний досвід Німеччини чи іншої країни або обрати власний шлях.