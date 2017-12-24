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"Орест Лютий" уже своє відзвучав, – Мухарський оголосив про закриття відомого проекту

14:23, сьогодні 1222 Читать новость на русском
Антін Мухарський закриває проект
Антін Мухарський закриває проект "Орест Лютий" / Facebook

Відомий український шоумен, письменник та актор Антін Мухарський повідомив, що припиняє діяльність власного проекту "Орест Лютий".

Про це Мухарський розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

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За словами шоумена, "Орест Лютий" уже своє відзвучав.

Проект Орест закритий. Він вже відзвучав, і наважуся думати, що він увійшов у резонанс із епохою. Я свого часу казав на концерті, що ми з піснями накликали революцію та війну, прийшов час накликати щастя, добробут та порозуміння,
– зазначив актор.

За словами Мухарського, наразі він перебуває "на фінальній стадії проекту, який називається "Рожеві вуса", пісні любові".

"Це 15 композицій, присвячених стосункам між жінками та чоловіками. Це романтичні балади. Моя дружина пішла на курси монтажу, і змонтувала кліп на пісню "Я не завжди благо ухаю", – сказав актор.

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Довідка: У 2012-му Антін Мухарський започаткував проекту "Лагідна та сувора українізація", де він сам виступав в образі професора "Ореста Лютого".

Дивіться відео "Росіян в Донбасі нет" проекту "Орест Лютий":

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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