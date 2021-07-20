Організатор концерту Лорак в Одесі обіцяв "воювати за російську" і "гнати нациків"
Джерело:фейсбук Сергія Стерненка
На серпень в Одесі запланований концерт російської гастролерки Ані Лорак. Організатор цього заходу раніше відзначився низкою скандальних заяв.
Відповідними скриншотами у своєму фейсбуці поділився активіст Сергій Стерненко. Автором скандальних коментарів є одеський медіа-магнат Артем Вознюк.
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Коментарі, про які мовиться, датуються ще 2012 роком. Втім, організація концерту любительки Росії – Ані Лорак – свідчить, що відтоді погляди одесита зовсім не змінилися.
Скандальні висловлювання Вознюка
Вознюк сипав агресивними заявами, зовсім не підбираючи слів. Він наголосив, що "буде воювати за російську мову, якщо доведеться", а тих, хто виступає на підтримку української, називав "зрадниками грьобаними".
Що за ідіотизм? Що значить українське майбутнє? Що за х*рня? Я живу в рідному місті. Мої батьки, дідусі й бабусі спілкувалися російською. Це моє місто, ясно?,
– підкреслив він.
Цього йому, очевидно, не було досить. "Раніше я був толерантним, а тепер – х*р вам! Треба організувати нормальних російськомовних людей й гнати поганою мітлою нациків", – писав одесит. Згодом він визнав, що його висловлювання були не зовсім коректними. Втім підкреслив, що українофобом себе не вважає.
Що відомо про Вознюка
Джерело: "Вікіпедія"
- Артем Вознюк – власник FM-радіостанції "Просто Раді.О" та мережі великих кінотеатрів "Одеса-Кіно" у Києві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Йому 51 рік.
- Судячи з публічних висловлювань, він є палким любителем російської мови. Не приховував свою прихильність до надання їй статусу другої державної в Україні.
- Вознюк у 2006 році був одним з найзапекліших противників впровадження обов'язкового українського дублювання в кінотеатрах України.
- У липні 2014 році після окупації Криму Росією, спілкуючись з одеською блогеркою Іриною Медушевською, чоловік заявив: "Нічого, нічого, наші зараз увійдуть в місто".
Лорак виступить в Одесі: що про це відомо
- Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) від початку війни на Донбасі живе та працює у Росії. У серпні вона повертається в Україну з 2 концертами.
- Заходи заплановані на 16 та 17 серпня в елітному нічному клубі "Ітака" в Одесі. Це – перша концертна програма скандальної артистки із серпня 2014 року.
- Телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк різко відреагував на новину про повернення Лорак. Він опублікував емоційний допис у фейсбуці, в якому присоромив співачку.