Організатор нападу на ромів у Львові отримував інструкції через соцмережі, – Геращенко

Організатор нападу на табір ромів у Львові, в результаті якого загинула 1 людина і 4 отримали поранення, отримував інструкції через соціальні мережі. Зловмиснику обіцяли оплату за організацію схожих атак.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

"Мета стояла саме вбити, покалічити, а не просто полякати. На сьогодні я можу впевнено сказати, що організатор зв'язувався через соцмережі з певними особами, які обіцяли йому гроші за організацію цих нападів", – розповів народний обранець.

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"Я не виключаю, що це є, вся ця акція, дією російських спецслужб для того, щоб створити міжнаціональну та расову ворожнечу в Україні", – припустив Геращенко.

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.



Нападників затримали правоохоронці. Суд взяв під варту 8 зловмисників, яким загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.