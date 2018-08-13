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Організатор "Юрмали" Паулс прокоментував гучну заяву Лайми Вайкуле про Крим

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Раймонд Паулс прокоментував заяву Лайми Вайкуле про виступи в Криму
Раймонд Паулс прокоментував заяву Лайми Вайкуле про виступи в Криму

Легендарний латвійський композитор та організатор міжнародних конкурсів молодих виконавців "Юрмала" і "Нова хвиля" Раймонд Паулс підтримав вибір співачки Лайми Вайкуле не виступати в окупованому Росією Криму.

Про це піаніст заявив у інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

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24 канал повідомляв, що напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар.

Композитор зауважив, що теж поки не збирається їхати виступати в Росію чи на окупований півострів.

Це її вибір. Вона вільно може... Як вона хоче, так вона і робить. Я зараз взагалі нікуди не їжджу – ні до Москви, ні на гастролі. Я відмовляюся просто. Я не хочу більше на гастролі, відмовляюся. Скільки можна? Я вже своє відіграв,
– сказав Паулс.

Нагадаємо, російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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