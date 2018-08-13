Організатор "Юрмали" Паулс прокоментував гучну заяву Лайми Вайкуле про Крим

Легендарний латвійський композитор та організатор міжнародних конкурсів молодих виконавців "Юрмала" і "Нова хвиля" Раймонд Паулс підтримав вибір співачки Лайми Вайкуле не виступати в окупованому Росією Криму.

Про це піаніст заявив у інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Читайте також: Резонансна заява Лайми Вайкуле про виступи в Криму: чоловік співачки дав коментар

24 канал повідомляв, що напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар.

Композитор зауважив, що теж поки не збирається їхати виступати в Росію чи на окупований півострів.

Це її вибір. Вона вільно може... Як вона хоче, так вона і робить. Я зараз взагалі нікуди не їжджу – ні до Москви, ні на гастролі. Я відмовляюся просто. Я не хочу більше на гастролі, відмовляюся. Скільки можна? Я вже своє відіграв,

– сказав Паулс.

Нагадаємо, російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.