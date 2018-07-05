Ймовірного організатора нападу на ромів суд залишив під вартою

У четвер, 5 липня, Апеляційний суд у Львові залишив без змін запобіжний захід ймовірному організатору нападу на ромів.

Адвокати арештованого 20-річного Андрія Тички просили змінити тримання під вартою без права внести заставу на домашній арешт, на поруки батьків або під особисте зобов’язання.

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"Людина кається і сенсу вчиняти будь-які неправомірні дії в нього більше немає, речові докази зібрані по справі, тому не бачу необхідності тримати його під вартою", – зазначив адвокат підозрюваного у нападі Іван Яцишин.

Враховуючи, що підстави, які були для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують існувати. Це, зокрема, переховування від досудових розслідувань або суду, незаконний вплив на інших учасників кримінального провадження, в тому числі, експертів, потерпілих і свідків,

– сказав прокурор Юрій Матлах.

Львівський апеляційний суд вирішив залишити без змін ухвалу Пустомитівського райсуду про обрання Андрію Тичці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Відео коментаря адвоката підсудного та прокурора

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.