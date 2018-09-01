Організатора "вбивства" Бабченка Бориса Германа засудили до 4,5 років

Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, якого обвинувачують в організації спроби вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, до 4 з половиною років позбавлення волі. Раніше стало відомо, що Герман погодився співпрацювати зі слідством.

Про це 1 вересня журналістам у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак.

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Відповідне рішення було оголошено у суді ще 30 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".

Так, ця інформація відповідає дійсності. 30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували. Йому призначено реальний термін покарання – 4 роки і 6 місяців позбавлення волі,

– уточнив Грицак, відповідаючи на питання журналістів.

Вирок набуде чинності через місяць. Голова СБУ підтвердив, що Борис Герман пішов на угоду зі слідством і повністю визнав свою провину.

"Співпрацює зі слідством, дає дуже цікаві свідчення, як ми в подальшому будемо перевіряти та документувати", – додав Василь Грицак.

21 серпня у ЗМІ з'явилась інформація, що Борис Герман, який є підозрюваним в організації "вбивства" Аркадія Бабченко, визнав провину і погодився співпрацювати зі слідством. Згодом це підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.

29 травня у ЗМІ з'явилась інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



30 травня у Києві було затримано, а згодом взято під варту, ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Також відомо, що ще одним ймовірним організатором замаху на журналіста є В’ячеслав Пивоварник.