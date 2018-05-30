Організатора "вбивства" Бабченка затримали в Києві

У середу, 30 травня, в середині дня правоохоронці затримали організатора "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка – громадянина Г.

Про це на брифінгу сповістив голова СБУ Василь Грицак.

"Хочу повідомити: близько трьох годин тому організатор цього злочину нами був затриманий у місті Києві. Просто зараз ведуться слідчі дії, а також триває низка обшуків", – сказав Грицак.

Він зазначив, що громадянин України Г. був завербований спецслужбами Росії та отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців "для цього зухвалого вбивства".

На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОвців за грошову винагороду у 30 тисяч доларів США здійснити терористичний акт – вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка,

– розповів голова СБУ.

Грицак додав, що як завдаток організатор передав виконавцю 15 тисяч доларів. А загалом громадянин Г. отримав від російських спецслужб Росії для вбивства Бабченка 40 тисяч доларів. З цієї суми 10 тисяч доларів організатор злочину залишив собі як посереднику.

"Після вбивства Бабченка Г. планував покинути Україну. У нього вже був придбаний квиток. Він, за нашими попередніми даними, планував через третю країну виїхати до Російської Федерації. Показово, що крім грошей Г. передав через телефонний месенджер досьє на Аркадія Бабченка. В цьому досьє є дані щодо нього особисто, його персональні карткові банківські рахунки, дані про членів його сім’ї та багато інших", – розповів Грицак.

Він також сповістив, що на виконання завдання спецслужб РФ громадянин Г. повинен був закупити зброю та боєприпаси, що закласти бази з цією зброєю на території центру України.

Наразі з громадянином Г. проводяться слідчі дії та триває низка обшуків за місцями його проживання, а також тимчасового перебування.

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