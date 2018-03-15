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Організаторами борделів виявилися поліцейські-борці з торгівлею людьми, – ГПУ

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Вилучені гроші під час обшуків
Вилучені гроші під час обшуків

Правоохоронці затримали службових осіб з управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Їх підозрюють у організації закладів, де надавали послуги інтимного характеру. А також в тому, що вони перетворювали людей в повій.

Затримання відбулося 15 березня. Для цього правоохоронцям довелося провести ретельно сплановані спеціальні операції щодо виявлення та припинення діяльності закладів, які надають послуги інтимного характеру. Загалом було проведено 15 обшуків, повідомили у ГПУ.

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Варто зазначити, що обшуки провели у закладах, які маскувались під масажні салони у Вінниці та інших регіонах держави, а також у помешканнях, автомобілях та службових кабінетах поліцейських.

Під час обшуків виявили та вилучили купу грошей (гривні, долари США, Євро та інші), отримані за зайняття проституцією, сейфи, мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, біологічні зразки, предмети, схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси, холодну зброю та паспорти осіб втягнутих у зайняття проституцією, тощо.

Під час обшуків вилучили зброю

Вже встановлено, що посадові особи управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, використовуючи службове становище, за попередньою змовою з іншими особами, втягнули жінок в зайняття проституцією.

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За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Теги: Новини України Вінниця Кримінальні новини ГПУ
Джерело: 24 Канал
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