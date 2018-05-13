Організатори Євробачення 2018 прокоментували скандальний напад на учасницю з Великобританії
У Лісабоні 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу. Яскраві виступи та неймовірне шоу – таким запам'ятається музична подія. Однак не минулось і без скандалу: під час виступу на учасницю від Великої Британії напав невідомий.
Представниця на Євробаченні 2018 SuRie, яка представляла Велику Британію, опинилась в епіцентрі неприємного конфузу. Під час її виступу в фіналі конкурсу на сцену вибіг невідомий чоловік. Нападник забрав мікрофон у вокалістки та прокричав "нацисти з британських медіа, ми вимагаємо свободу". За лічені секунди охорона забрала чоловіка, а співачка продовжила виступ.
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Представники Євробачення 2018 запропонували зірці ще раз виконати свою конкурсну пісню, однак вона відмовилась це робити. Організатори конкурсу вирішили публічно перепросити за прикре непорозуміння.
Організатори конкурсу шкодують з приводу вторгнення, яке сталося під час виступу учасниці з Великої Британії у гранд-фіналі конкурсу "Євробачення-2018" у Лісабоні. Чоловік наразі перебуває у поліції. Команді Великої Британії було запропоновано виступити знову, але вона вирішила цього не робити, бо надзвичайно пишається виступом співачки і вважає пропозицію абсолютно непотрібною,
– написали представники Євробачення 2018.
У ЗМІ з'явилась інформація, що це не вперше нападник вдирався на світські заходи. Зокрема, мова йде про його вторгнення на вручення британської телевізійної премії National Television Awards.