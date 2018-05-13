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Організатори Євробачення 2018 прокоментували скандальний напад на учасницю з Великобританії

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Євробачення 2018: SuRie
Євробачення 2018: SuRie / thesun.co.uk

У Лісабоні 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу. Яскраві виступи та неймовірне шоу – таким запам'ятається музична подія. Однак не минулось і без скандалу: під час виступу на учасницю від Великої Британії напав невідомий.

Представниця на Євробаченні 2018 SuRie, яка представляла Велику Британію, опинилась в епіцентрі неприємного конфузу. Під час її виступу в фіналі конкурсу на сцену вибіг невідомий чоловік. Нападник забрав мікрофон у вокалістки та прокричав "нацисти з британських медіа, ми вимагаємо свободу". За лічені секунди охорона забрала чоловіка, а співачка продовжила виступ.

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Допис, поширений EuroAlb (@euro_alb)

 

Представники Євробачення 2018 запропонували зірці ще раз виконати свою конкурсну пісню, однак вона відмовилась це робити. Організатори конкурсу вирішили публічно перепросити за прикре непорозуміння. 

Організатори конкурсу шкодують з приводу вторгнення, яке сталося під час виступу учасниці з Великої Британії у гранд-фіналі конкурсу "Євробачення-2018" у Лісабоні. Чоловік наразі перебуває у поліції. Команді Великої Британії було запропоновано виступити знову, але вона вирішила цього не робити, бо надзвичайно пишається виступом співачки і вважає пропозицію абсолютно непотрібною,
– написали представники Євробачення 2018.

 

У ЗМІ з'явилась інформація, що це не вперше нападник вдирався на світські заходи. Зокрема, мова йде про його вторгнення на вручення британської телевізійної премії National Television Awards. 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2018
Джерело: 24 Канал
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