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Організатору секс-турів загрожує до 12 років позбавлення волі

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У Дніпрі для інтимних розваг громадянин Туреччини орендував цілий будинок, вербуючи неповнолітніх дівчат. Одну з дівчат для цього навіть відправив за кордон.

Україна заробила репутацію одного з головних постачальників живого товару на секс-ринки світу. Троє клієнтів та четверо дівчат, троє з яких неповнолітні. Усі вони перебували в будинку коли із обшуками прибула поліція.

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Секс-тури організував 40-річний громадянин Туреччини. Для цього він винайняв будинок у Дніпрі. За надані там послуги у клієнтів просив чималі кошти.

Громадяни Туреччини приїжджали в Запоріжжя, їм організовувався трансфер у місто Дніпро. Такий тур коштував 2-3 тисячі доларів за 3-4 доби відпочинку,
– повідомив заступник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Роман Захаров.

Організатора вже затримали. За словами Захарова, вказаному фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення залогу у півмільйона гривень.

поліція
Затримані повії

Україна – один з головних постачальників "живого товару" у світі. Лише у 2017 році правоохоронці викрили 20 каналів незаконного вивезення людей за кордон. Маріуполь, Одеса, Харків, Дніпропетровщина – географія затримань ледь не по всій Україні.

Минулоріч правоохоронцям вдалося врятувати 70 дорослих, яких вивозили у сексуальне та трудове рабство. А також десятки дітей, з яких би зробили жебраків. Однак, реальна статистика набагато страшніша.

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Потерпілі просять перш за все правового захисту, кажуть у громадській організації Ла Страда. А його український закон чомусь гарантує лише спійманим работорговцям. Ще гірше тим, хто зараз за кордоном. Їх МЗС України фактично не помічає.

Випадок є у нас з Тайландом. Там на сьогоднішній день є особа, яку засудили до довічного ув'язнення. Однак в Україні вона визнана жертвою работоргівлі,
– зазначила директор правової допомоги Марина Легенька.

Найгірше те, що українські правоохоронці не надто тісно співпрацюють із закордонними колегами. А самі впоратися з цією проблемою не в силі. Адже торгівля людьми сьогодні найбільш активний чорний бізнес у світі із річним обігом у десятки мільярдів доларів. Торік правоохоронці виявили 111 работорговців, 43 особи затримали.

Торговців людьми в Україні можуть посадити на 15 років. Однак, часто суди перекваліфіковують справу, і злочинців, які продавали чужі життя, садять умовно.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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