Організовували іноземцям перетин держкордону: у Київські області знешкодили злочинне угрупування

28 березня 2018 року у Київській області прокуратура знешкодила угрупування, яке незаконно організовувало перетин кордону України іноземцям з різних країн. Останні, за даними правоохоронних органів, можливо, були причетними до участі у незаконних збройних формуваннях "ДНР" і "ЛНР". Членам угрупування загрожує позбавлення волі терміном до 9 років.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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Організоване злочинне угрупування у складі 3 осіб допомагало перетнути державний кордон мешканцям Індії, Пакистану, АР Крим, країн Близького Сходу. Фігуранти кримінального провадження організовували незаконний перетин за грошову винагороду у сумі 3 тисяч доларів США.

Окрім цього, члени групи виготовляли підроблені паспорти, шенгенські візи, свідоцтва про народження, посвідки проживання на території України. Також незаконне угрупування займалось виготовленням документів для проживання в АР Крим.

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Правоохоронці за місцем проживання фігурантів виявили та вилучили техніку, засоби для виготовлення підробних документів, а також 2 пістолети-кулемети, 5 пістолетів та 1300 патронів різного калібру.



Затримання злочинного угрупування/ Прес-служба прокуратури Київської області



Вилучена зброя/ Прес-служба прокуратури Київської області



Підроблені документи/ Прес-служба прокуратури Київської області



Підроблені документи/ Прес-служба прокуратури Київської області

На підставі частини 3 статті 332 Кримінального Кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою – триває досудове розслідування. Членам незаконного угрупування загрожує позбавлення волі строком до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 березня березня у Києві на Святошинському озері невідомі забили до смерті представника громадського об'єднання "Біличанський рибалка" Миколу Ярему.