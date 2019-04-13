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      Оригінал грамоти Петра І про українську церкву повернули до Києва: чому це важливо для України

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      У грамоті Петра І 1708 року мовиться про українську церкву
      У грамоті Петра І 1708 року мовиться про українську церкву / Deutsche Welle

      У ніч на 13 квітня з Німеччини до України прибув унікальний історичний документ – грамота Петра І 1708 року. У ній мовиться про призначення Іоасафа Кроковського митрополитом Київським і окремо вписується вимога не повертатися у підпорядкування Константинополя. Це фактично спростовує російський фейк про добровільне перепідпорядкування української церкви до Москви.

      Повернення грамоти Петра І з Німеччини до України є надзвичайною подією, адже ця грамота – унікальна культурна цінність. Передача документу стала результатом роботи Міжурядової комісії з питань повернення переміщених культурних цінностей під час Другої Світової війни. Про це у своєму Facebook розповів міністр культури України Євген Нищук.

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      Він пояснив, що цей рукописний документ має розміри 80 на 58 сантиметрів, датований 1708 роком, а втратили його в часи Другої Світової війни. Відомо, що з кінця 1950-х років він просто лежав у бібліотеці Інституту східноєвропейської історії та краєзнавства Університету Тюбінгену, що у Федеральній землі Баден-Вюртемберг. І його не досліджували, хоча у ньому міститься важлива для України інформація.

      Як виглядало транспортування грамоти: дивіться фото

       

       

      Чому оригінал цієї грамоти важливий для України

      Церковну грамоту Петра I про постановку митрополита Іоасафа Кроковського на Київську митрополію вивезли з Києва під час Другої світової війни Виявила документ у німецькому архіві історик Наталя Сінкевич. За її словами, оригінал грамоти ще ніколи не досліджували українські вчені, а варто – адже у ньому міститься важлива інформація для з'ясування детальних обставин перепідпорядкування Київської митрополії Москві.

      На початку XIX століття російський історик Євгеній Болховітінов оприлюднив у своєму дослідженні текст грамоти 1708 року. Але, вивчивши оригінал, Наталя Сінкевич побачила, що в публікації Болховітінова текст неповний. Росіянин вирізав найцікавіший момент: про зобов'язання від Петра І до Київського митрополита не повертатися до Константинополя.

      Фактично це доводить, що Москва не була впевнена в лояльності київського духовенства. На думку Сінкевич, цензура тексту історичних документів з боку росіян свідчить про бажання Росії уникати навіть будь-яких згадок про те, що Київська митрополія була раніше підпорядкована Константинополю.

      Грамота
      Наталя Сінкевич досліджує оригінал грамоти Петра І 1708 року про українську церкву

      До слова, Іоасаф був останнім митрополитом у періоді перебування Києва в складі Російської імперії, якого обрало київське духовенство. Так, його затверджував російський цар. Але усіх наступних митрополитів до Києва кілька століть просто призначали в Москві, без будь-яких виборів.

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      Зараз документ перебуває у Національному заповіднику "Софія Київська". Євген Нищук пообіцяв, що незабаром його можна буде оглянути усім охочим. 

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Епіфаній, а кафедральним собором – Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. У контексті масового переходу парафій УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України грамота Петра І буде додатковим аргументом на користь історичної обґрунтованості такого кроку.

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      Теги: Релігія Православна церква України Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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