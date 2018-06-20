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Оригінальний метал-гурт Steel Panther вперше виступить в Україні

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Епатажні Steel Panther
Епатажні Steel Panther / Фото з відкритих джерел

25 червня у Києві запалить єдиний концерт американська глем-група Steel Panther.

Довге пергідрольне волосся. Рвані майки. Шкіряні штани. Й очі з водостійкою тушшю, щоб та не попливла від сліз сміху. Дивишся на цих хлопців і думаєш, що десь в 1980-х відчинилися двері в наші дні, і вони знайшли їх з непорозуміння. Але ні. Steel Panther роблять все цілком серйозно. Точніше, серйозно виконуючи заповіти пародійної метал-групи Spinal Tap, яка є об'єктом шаленого культу. Звук на овердрайві і довгі, як черги на польському кордоні, гітарні соло. Надголосні барабанні партії й абсолютно неполіткоректні тексти про дівчат і секс, які балансують на тонкій грані між дурістю і дотепністю, – написано в концертному релізі Steel Panther.

Як і належить будь-якій глем-банді, Steel Panther скандальні й епатажні. Прем'єру їх кліпу запросто можна побачити на сервісі еротичного відео PornHub, а в тур вони можуть поїхати за підтримки відомої порностудії Brazzers.

Дивишся на Steel Panther на сцені і думаєш, що перед тобою позашлюбний син Guns 'n' Roses, Twisted Sisters і Van Halen. Тільки незрозуміло хто з них батько – хтось один або всі троє одразу. Тому що вони звучать настільки ж відірвано і розв'язно.

Але при всій гротескності, в друзях у Steel Panther – Nickelback, Avenged Sevenfold і Stone Sour, а легенди хард-року Cheap Trick з радістю записують з ними кавер на власну пісню. Тобто, смішні, але все одно шановані. Квартет навіжених витівок. Будемо сподіватися, що інтелігентна Україна переживе таке шоу.

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Теги: LifeStyle Музика Анонс Концерти Афіша
Джерело: 24 Канал
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