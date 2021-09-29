За словами свідків, двоє жінок прибули до будівлі повітряної гавані на шикарному орендованому лімузині. Вони вилізли у люк та зустрічали своїх чоловіків, розмахуючи дерев'яним якорем та штурвалом.
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Супроводжував таку зустріч оркестр з 5 музикантів.
Недешева зустріч
- Лімузин під'їхав до аеропорту під пісню "Ах, Одеса".
- Запис ефектної появи жінок біля аеропорту Одеси миттєво розповсюдилася мережею.
- Користувачі поглузували, що на подібну зустріч дружини витратили ледве не всю зарплатню чоловіків. Втім, знайшлися й ті, хто захищав жінок та хвалив їх за емоції, які вони подарували коханим.
У коментарях до відео у соцмережі один з користувачів, який назвав себе чоловіком організаторки дійства, розповів подробиці ефектної акції. За його словами, жінка сплатила за все свої кошти та зробила ефект від довгоочікуваної зустрічі незабутнім.
Дивіться відео зустрічі моряків в аеропорті Одеси: