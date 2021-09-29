З оркестром та на лімузині: в Одесі жінки оригінально зустріли чоловіків-моряків

Видовищну зустріч дружин з моряками далекого плавання зафільмували очевидці в аеропорті Одеси. Сталося це ввечері 28 вересня.

За словами свідків, двоє жінок прибули до будівлі повітряної гавані на шикарному орендованому лімузині. Вони вилізли у люк та зустрічали своїх чоловіків, розмахуючи дерев'яним якорем та штурвалом.

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Супроводжував таку зустріч оркестр з 5 музикантів.

Недешева зустріч

Лімузин під'їхав до аеропорту під пісню "Ах, Одеса".

Запис ефектної появи жінок біля аеропорту Одеси миттєво розповсюдилася мережею.

Користувачі поглузували, що на подібну зустріч дружини витратили ледве не всю зарплатню чоловіків. Втім, знайшлися й ті, хто захищав жінок та хвалив їх за емоції, які вони подарували коханим.

У коментарях до відео у соцмережі один з користувачів, який назвав себе чоловіком організаторки дійства, розповів подробиці ефектної акції. За його словами, жінка сплатила за все свої кошти та зробила ефект від довгоочікуваної зустрічі незабутнім.

Дивіться відео зустрічі моряків в аеропорті Одеси: