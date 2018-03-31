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Орландо Блум похизувався ідеальним пресом: фото

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Орландо Блум
Орландо Блум / Фото із соцмереж

Популярний британський актор Орландо Блум показав своє накачане ідеальне тіло. Зірка опублікував світлину на сторінці в Instagram, чим неабияк потішив прихильників.

41-річний актор продемонстрував рельєфний прес із кубиками. Орландо Блум стоїть у ванній кімнаті перед дзеркалом, задумливо дивлячись у своє відображення.

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Ймовірно, світлину зробила зіркова дівчина актора – Кеті Перрі, з якою він вирушив до Японії. В країні співачка має концерти в рамках світового турне, відтак пара вирішила поєднати роботу з відпочинком.

Це фото зроблене не просто для марнославства. Я нагадую собі про те, що цього місяця дійшов до цієї форми,
– написав Орландо Блум.

Прихильниці актора засипали його компліментами та зізнаннями у коханні. "Я люблю вас", "Милий", "Пощастило Перрі", "Красивий", – не приховували захвату користувачі соцмережі.

Хто такий Орландо Блум?
Це популярний британський актор, найбільш відомий за роллю у фільмі "Пірати Карибського моря". Окрім цього, Орландо Блум зіграв у кінострічках "Таємний агент", "Троя", "Царство небесне", "Мушкетери", "Еверест. Сходження заради миру". Голлівудський красень мав стосунки з акторками Умою Турман, Кірстен Данст, Сієнною Міллер, Джессікою Біль, Пенелопою Крус, Наомі Харріс.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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