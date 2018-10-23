Орландо Блум познайомив Кеті Перрі зі своїм сином

Стосунки голлівудського красеня Орландо Блума та співачки кеті Перрі вийшла на зовсім інший рівень. Актор вирішив познайомити свою зіркову кохану з 7-річним сином Флінном.

Вкінці вересня Орландо Блум та Кеті Перрі потішили своїх прихильників спільним виходом на червону доріжку. Знаменитості вперше з'явились на світському заході в якості пари.

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Тепер же зірки підтвердили, що їхні стосунки більше, ніж серйозні. Вчора, 22 жовтня, Орландо Блум запросив Кеті Перрі до Музею сучасного мистецтва The Broad, що в Лос-Анджелесі. Однак це не був романтичний вечір пари, а знайомство співачки з 7-річним сином Орландо Блума, який народився після його роману з моделлю Мірандою Керр.

Ймовірно, зустріч дитини з новою обраницею батька пройшла успішно. На кадрах в Instagram-Stories видно, що пара весело проводила час з Флінном та реготала в музеї. Окремі фото вони зробили біля скульптури робота Джордана Вольфсона і гіперреалістичного робота Рони Муеки. Маленький Флінн одягнув маску собаки, щоб бути схожим на скульптуру, а Кеті Перрі станцювала з Орландо Блумом біля запального робота.



Орландо Блум зі своїм сином Флінном / скріншот із соцмереж



Орландо Блум та Кеті Перрі станцювали біля робота в музеї / скріншот із соцмереж

Нагадаємо, що Орландо Блум та Кеті Перрі почали зустрічатись ще у 2016 році. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив. Вже у серпні знаменитості відвідали концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позували для селфі з прихильниками. А у квітні ЗМІ вибухнули інформацією: закоханізірки вирішили одружитись. З того часу пара під час побачень кілька разів потрапляла на очі папараці.