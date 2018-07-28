Орландо Блум шокував брутальною витівкою на виставі: деталі

Популярний актор Орландо Блум засмутив прихильників брутальною витівкою. Знаменитість жорстко зробив зауваження жінці, яка була глядачем спектаклю.

Весь світ пильно стежить за новинами, в яких згадується Орландо Блум та Кеті Перрі. Все тому, що пара оголосила про заручини, а романтичні стосунки двох зірок вже набули чималої популярності. Проте нещодавня витівка актора викликала обурення в прихильників Орландо Блума.

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Як повідомляє The Daily Mail, голлівудський красень зупинив спектакль, в якому грав головну роль. У ЗМІ припускають, що сталось це під час вистави "Кілер Джо", яка радує поціновувачів мистецтва у британському Вест-Енді.

Очевидці стверджують, що Орландо Блум посеред свого виступу зробив зауваження жінці, яка хотіла зняти фрагмент його монологу на свій смартфон. Побачивши це, актор грубо зробив їй зауваження. Він двічі звернувся до прихильниці: спершу доброзичливо, але після ігнорування його прохання, Орландо ошаленів.

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– закричав він на весь зал.

Така витівка обурила людей у мережі. Однак багато очевидців заступились за Орландо Блума, зазначаючи, що він так відреагував через те, що вжився в брутальну роль.

Допис, поширений Killer Joe Play (@killerjoeplay) 23 Тра 2018 р. о 5:50 PDT

Хто такий Орландо Блум?

Британський актор, найбільш відомий за роллю у фільмі "Пірати Карибського моря". Окрім цього, Орландо Блум зіграв у кінострічках "Троя", Володар перснів", "Царство небесне", "Кохання та інші катастрофи", "Таємний агент" "Мушкетери", "Хоббіт: Пустка Смога" та ін. Голлівудський красень мав стосунки з акторками Умою Турман, Кірстен Данст, Сієнною Міллер, Джессікою Біль, Пенелопою Крус, Наомі Харріс. У 2018 році чоловік оголосив про заручини зі співачкою Кеті Перрі.