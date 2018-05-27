Орландо Блум та Кеті Перрі сходили на романтичне побачення в Лондоні: фото

Зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума та його наречену співачку Кеті Перрі побачили при виході із одного з ресторанів Лондона. Пара мала романтичний вечір, після чого проїхалась на мотоциклі вулицями британської столиці.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Зіркова пара, яка нещодавно оголосила про заручини, не приховує своїх романтичних стосунків. Хоч Орландо Блум та Кеті Перрі мають насичені графіки, вони все ж заходять час один на одного. Так, Орландо Блум подався до Японії, де у Кеті Перрі були гастролі, а 25 лютого папараці побачили пару на побаченні у Лондоні.

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Для романтичної вечері артистка обрала елегантний чорний костюм. Кеті Перрі доповнила образ босоніжками на підборах. Водночас Орландо Блум обрав для зустрічі з коханою спортивний одяг. Актор засвітився в штанах та гірчичній кофті на замку. Кросівки та куртка завершили "лук" знаменитості для романтичного вечора.

Варто зазначити, що зіркова пара повечеряла в знаменитому ресторані "Мейфері". Після романтичного застілля Орландо Блум та Кеті Перрі поїхали на мотоциклі вулицями Лондона. При виході з закладу закохані вже були вбрані в захисний шолом. Ймовірно, щоб люди не впізнали їх.



Кеті Перрі та Орландо Блум в Лондоні



Кеті Перрі та Орландо Блум



Стильний "лук" Кеті Перрі



Романтичне побачення Кеті Перрі та Орландо Блума

Нагадаємо, що Орландо Блум та Кеті Перрі розпочали стосунки ще у 2016 році. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив. Вже у серпні знаменитості відвідали концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позували для селфі з прихильниками.



Нещодавно західні ЗМІ розповсюдили інформацію, що Орландо Блум та Кеті Перрі знов разом та мають серйозні наміри. Співачка тепер більше дбає про актора та намагається не втратити його. Відтак Орландо Блум наважився на одруження і зробив пропозицію зірці, на що вона відповіла згодою.