Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно

Во всем, что несет Савченко на записях, есть важный момент, который нельзя упустить. То, о чем предпочитают не думать те, которые "даябысамихвсех".

Оружие для терактов в центре Киева передали для Савченко и Рубана через Захарченко – россияне.

Предлагаю не обсуждать версию того, что это оружие из донецких шахт от лидера восставших шахтеров и трактористов, а зафиксировать – россияне вооружили Савченко и Рубана руками своих марионеток.

Это государственная измена.

Офицер, присягавший народу Украины, берет оружие у агрессора и оккупанта для ликвидации руководства своей страны.

Вы можете не любить это руководство, можете даже его ненавидеть – есть, в принципе, причины быть недовольными. Но согласие взять оружие у агрессора и оккупанта для убийства верховного командования и массовых убийств мирного населения в столице Украины – такое поддерживать и оправдать никаким недовольством и намерениями нельзя.

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