Оржель: Росія поверне Україні борг за Стокгольмський арбітраж грошима

Одним із пунктів пакетних домовленостей, яких досягнула Україна та Росія під час переговори про продовження транзиту газу, є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем. РФ поверне ці гроші.

Майже 3 мільярди боргу "Нафтогаз" може отримати вже до Нового року, про це сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час брифінгу.

Основне: Україна та Росія домовилися про транзит газу через українську територію

Загалом переговори Оржель називає конструктивними. Він наголосив. що пакетні рішення допоможуть визначити, як "далі будуть рухатись відносини".

Суму, яка вже зафіксована у рішеннях стокгольмського арбітражу, буде виплачено грошима. ... Україна і безпосередньо "Нафтогаз" отримає трохи більш ніж 2,9 мільярда, відповідно до тих домовленостей, які зараз є (рішення Стокгольмського арбітражу – 24 канал),

– сказав він.

Міністр пояснив, що Україна може отримати ці гроші ще до Нового року, "якщо ми реалізуємо всі пакетні позиції".

У процесі газових перемовин російська сторона не раз заявляла, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах. Однак Україна таку можливість відкидала. У "Нафтогазі" пропонують, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.

Переговори між Україною та Росією про продовження транзиту газу завершились 20 грудня у Мінську.

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": основне

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

"Газпром" також програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу, у якому російський газовий монополіст намагався підтвердити своє право постачати газ до України на невигідних умовах. Суд також зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

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