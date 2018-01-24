20:22
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
На що
ЦРУ
09:18, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Осадча і Горбунов влаштували канікули в Південній Африці: фото з відпочинку

17:38, сьогодні 713 Читать новость на русском
Катерина Осадча і Юрій Горбунов
Катерина Осадча і Юрій Горбунов / Фото з Іnstagram

Подружжя телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов продовжили зимовий відпочинок: з ОАЕ вони поїхали в Південну Африку.

Катя та Юрій ділять у соцмережах мальовничими краєвидами з Кейптауну.

"Хто працює, той плаває. Південно-Африканська мудрість", – підписала Осадча знімок у басейні.

А Горбунов порівняв природу ПАР з українською.

Читайте також: Де відпочивають українські зірки: яскраві фото та відео

Теги: Новини України LifeStyle Катя Осадча відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію
7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ
 26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки
25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?
 13 грудня 2017 , 17:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук