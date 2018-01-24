Осадча і Горбунов влаштували канікули в Південній Африці: фото з відпочинку
17:38, сьогодні 713 Читать новость на русском
Подружжя телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов продовжили зимовий відпочинок: з ОАЕ вони поїхали в Південну Африку.
Катя та Юрій ділять у соцмережах мальовничими краєвидами з Кейптауну.
"Хто працює, той плаває. Південно-Африканська мудрість", – підписала Осадча знімок у басейні.
А Горбунов порівняв природу ПАР з українською.
Читайте також: Де відпочивають українські зірки: яскраві фото та відео
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?13 грудня 2017 , 17:05