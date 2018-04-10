"Ошадбанк" попередив про ще один небезпечний сайт-клон

Керівництво державного "Ощадбанку" виявило ще одну шахрайську копію свого сайту. Повідомляється, що цей ресурс повністю копіює не лише дизайн, а й контент офіційної сторінки банку.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті державної фінустанови.

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Як зауважили працівники "Ощадбанку", головна відмінність між офіційним і шахрайським сайтами – це їхня адреса. Так, адреса офіційного сайту "Ощадбанку" – https://www.oschadbank.ua , натомість на шахрайський ресурс можна перейти за таким посиланням – http://oschadnybank.com.ua.

Попереджаємо, що "Ощадбанк" не має жодного стосунку до сайту http://oschadnybank.com.ua та розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу. Нагадуємо, щоб убезпечитись від шахраїв, потрібно користуватись сайтами, адреса яких починається з https://,

– наголошується у повідомленні.

Додамо, у звязку із ситуацією "Ощадбанк" має намір звернутися до Департаменту кіберполіції Національної поліції та Служби безпеки України, аби вони заблокували вищезазначену шахрайську сторінку. Крім того, буде проінформовано і Національний банк України.

Нагадаємо, наприкінці березня в "Ощадбанку" сповістили про фішингового двійника oschadbk.com.