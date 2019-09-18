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      Ощадбанк має право стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів: рішення суду

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      Ощадбанк має право стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів
      Ощадбанк має право стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів / Колаж 24 каналу

      "Ощадбанк" отримав документи від Київського апеляційного суду, які є підставою для стягнення 1,3 мільярда доларів російських активів, які перебувають на території України. Усе через завдані збитки РФ "Ощадбанку" під час анексії Криму.

      Напередодні Київський апеляційний суд дозволив "Ощадбанку" виконати рішення Арбітражного трибуналу у Парижі щодо отримання банком компенсації від Росії за втрачені внаслідок анексії Криму активи. 

      Читайте також: Позов "Ощадбанку" проти Росії: Кремль оскаржив рішення Міжнародного арбітражу

      Наразі "Ощадбанк" здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів. Крім основної суми компенсації у розмірі 1,3 мільярда доларів, банк отримає право на стягнення відсотків за боргом Росії.

      У прес-службі банку зазначили, що відсотки нараховуються щоденно до моменту виконання рішення.

      Що відомо про судовий процес між "Ощадбанком" та Росією?26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 мільярда доларів. Російське Міністерство юстиції тоді заявило, що Росія не визнає рішення Міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки "Ощадбанку".

      Рішення Міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між "Ощадбанком" та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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      Теги: Новини України Новини політики Ощадбанк Новини Росії Україна – Росія Гроші Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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