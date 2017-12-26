"Ощадбанк" очікує у 2018 році рішення арбітражу у справі проти Росії на 1 мільярд доларів

У 2018 році може бути оголошено рішення арбітражу у справі "Ощадбанку" проти Росії за втрачені активи в Криму. Сума вимог включає вартість втрати активів та вартість втрати бізнесу "Ощадбанком" в Криму та становить понад 1 мільярд доларів.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

"Ми очікуємо позитивного результату у справі, яке ініціював" Ощадбанк "проти Росії. Ми сподівалися, що рішення буде в цьому році. Та з огляду на обсяг матеріалів, рішення буде в наступному році і по юрисдикції, і по суті цього питання", – заявила Олена Зеркаль.

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Заступник міністра зазначила, що Україна досягла певних успіхів в питаннях позовів проти РФ за майно в Криму і це може стати стимулом для приватних інвесторів подавати позови.