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"Ощадбанк" випустив віртуальну банківську картку: як вона працює

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"Ощадбанк" випустив віртуальну банківську картку
"Ощадбанк" випустив віртуальну банківську картку / Фото з відкритих джерел

"Ощадбанк" став першим банком в Україні, який запустив цифрову віртуальну prepaid-карту. Цікаво, що аби оформити таку картку користувачу не потрібно йти до банку, її можна оформити онлайн.

Про це пише ain.ua.

Під час оформлення користувач отримує її реквізити, при цьому сама карта існує виключно в цифровому вигляді.

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Процес оформлення простий: після дзвінка в контакт-центр необхідно вибрати пункт меню "Сервіси для Prepaid-карток", далі "Випуск картки для фестивалю BeLive". Робот в голосовому меню розповість про карту і допоможе її випустити. Вам потрібно придумати і двічі ввести PIN-код, після чого ви отримаєте SMS, код з якого необхідно вказати в онлайн-помічника на сайті банку в пункті "Отримати реквізити Prepaid картки".

"Ощадбанк" випустив віртуальну банківську картку

Карта існує лише в цифровому вигляді

Після цього кратка вже активована, її можна поповнювати і використовувати для безконтактних оплат смартфоном за допомогою Google Pay або "Ощад Pay", або розрахунків через "Ощад 24/7".

Поповнити цю цифрову карту можна в терміналах та касах "Ощадбанку".

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Банки Ощадбанк Інтернет
Джерело: 24 Канал
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