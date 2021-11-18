Оштрафували за іншу аварію: у чому ще винен водій, який переїхав 2 дітей у Харкові

Харків'янина, який 11 листопада жорстко збив 2 дітей на Toyota Land Cruiser, оштрафували й за іншу аварію. Вона була за тиждень до цієї гучної ДТП.

Це рішення ухвалив Дзержинський райсуд Харкова 17 листопада. Відповідно до нього, керманич має сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

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Яке порушення в нього було

У документі постанови мовиться, що цей водій нібито винен у порушенні правил дорожнього руху. Він тоді почав їхати проспектом Науки заднім ходом і врізався в автомобіль.

Також із чоловіка вирішили стягнути судовий збір – 454 гривні. Однак, слід зазначити, що це рішення суду ще не є чинним. Його можна оскаржити впродовж 10 днів.

Коротко про жорстку ДТП з дітьми

Зловмисник збив двох 13-річних дітей, які йшли зі школи. Внаслідок жорсткого зіткнення на пішохідному переході дівчинка відлетіла вбік. А хлопець потрапив під передній бампер і авто тягнуло його ще 10 метрів.

У крові водія виявили метадон, тому за цю ДТП йому "світить" від 3 до 8 років в'язниці. При цьому він заперечував вживання наркотиків і казав, що просто "задивився в телефон". Суд призначив заставу чоловіку в розмірі лише 340 тисяч гривень, але правоохоронці попросили збільшити суму до 10 мільйонів. Це пояснили можливістю втечі підозрюваного.