Ошукали людей на мільйони гривень: в Одесі поліція викрила мережу фейкових інтернет-магазинів

27 липня 2021 , 18:35
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Джерело:

Нацполіція

Поліція Одеси викрила зловмисників, які створили фішингові інтернет-магазини, де пропонували людям техніку зі знижкою на умовах передоплати. Сумарно люди перерахували їм понад мільйон гривень.

Злочинцям уже повідомили про підозру у шахрайстві. Київський районний суд міста Одеси обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 

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Поліція викрила мережу фейкових інтернет-магазинів

Поліція виявила, що правопорушники, які переїхали до Одещини з Миколаївської області, створили ряд фішингових інтернет-магазинів. Там пропонували людям електронну, мобільну, комп'ютерну та іншу техніку зі знижкою на умовах передоплати.

Поліцейські встановили схему роботи злочинців:

  • вони, створюючи враження реальних менеджерів, отримували замовлення від клієнтів;
  • далі передзвонювали їм нібито з cаll-центру і говорили, що товар у наявності в іншому місті;
  • стверджували, що нібито його доставка можлива лише певною поштою і за умови повної попередньої оплати. 

Ошукані громадяни вводили дані своїх банківських карток у форму на сайті або перераховували кошти на реквізити, що надавали правопорушники. Ті знімали їх і більше на зв’язок не виходили,
– розповіли у поліції.

Там з'ясували, що збитки склали більше мільйона гривень. Всі ці гроші люди перерахували зловмисникам. За місцем проживання фігурантів поліції провела санкціоновані обшуки та вилучила як речові докази:

  • банківські картки, на які покупці неіснуючого товару перераховували гроші;
  • квитанції про зняття з них готівки;
  • мобільні телефони, ноутбуки;
  • а також схожі на пістолети предмети та набої.

Поліція викрила мережу фейкових інтернет-магазинів в Одесі / Фото Нацполіції 

Слідче управління поліції Одещини під керівництвом обласної прокуратури оголосило про підозру 2 причетним до схеми. Їх підозрюють в шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Якщо провину доведуть, то їм загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Ймовірно зброю скерували на експертизу. Питання про притягнення підозрюваних до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю зможуть розглянути після отримання результатів експертизи.

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Автор: Діана Квасневська