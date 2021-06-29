Громадянин Молдови вже 5 років перебуває в Міжнародному розшуку Інтерполу. Також він вже засуджений у Молдові.

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Злочинець з Молдови переховувався в Україні

Злочинець переховувався від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах в Україні. Він використовував підробні документи громадянина України та постійно змінював місце проживання.

Кіберфахівці СБУ у Харківській області встановили місце перебування і затримали злочинця у Дніпрі.

Протягом 2013 – 2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування,

– розповіли в СБУ.

Ба більше, у квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років тюрми.



У Молдові злочинець ошукав людей на майже мільйон доларів / Фото СБУ

Розв'язують питання щодо екстрадиції

Правоохоронці розв'язують питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту (видачі злочинця державі, де він вчинив злочини).

Окрім того, правоохоронці перевіряють, чи не причетний іноземець до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Коротко про останні викриття СБУ