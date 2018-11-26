Осічка "Шахтаря", поразка "Динамо", перемога "Чорноморця": головні підсумки 16-го туру УПЛ

16-ий тур відзначився чималою кількістю несподіванок у матчах лідерів. А також перерваними та продовженими антирекордами.

Варто зазначити, що кожен матч УПЛ розпочинався із хвилини мовчання в пам'ять про жертв Голодомору в Україні.

"Чорна п’ятниця" для "Шахтаря"

Розпочався тур ще у п’ятницю, 23 листопада, матчем "Шахтаря" проти "Львова". І закінчився першою несподіванкою – "гірники" не зуміли обіграти суперників. Навіть гол забити гравці донецької команди не зуміли.

Читайте також: "Шахтар" та "Львів" не змогли визначити сильнішого: відео моментів

Героєм зустрічі можна вважати голкіпера "Львова" Олександра Бандуру, який неодноразово рятував свою команду. Хоча і Андрій П’ятов у протилежних воріт у другому таймі виручав свою команду після ударів Бруно. Як підсумок – нульова нічия. "Шахтар" і надалі перший.

Ганебний антирекорд "Карпат"

Львівські "Карпати" попередні п’ять матчів чемпіонату провели на виїзді. Тож після двомісячної перерви поверталися до рідного міста. До цього часу на стадіоні "Україна" навіть замінили табло. Не допомогло. "Зелено-білі" знову програли вдома. Цього разу "Десні". Чернігівська команда ще до перерви двічі забила у ворота "Карпат". А у другому таймі львів’яни залишилися у меншості – вилучили захисника Олега Бородая.

Читайте також: "Карпати" вдома неочікувано поступилися "Десні": відео голів

Це п’ята поспіль поразка у рідних стінах для "Карпат". "Десна" ж піднялася на п’яте місце.

"Маріуполь" виграє боротьбу за єврокубки

Ще одним матчем суботи стала гра "Маріуполя" проти "Ворскли", Полтавчани перебувають на четвертій сходинці, азовці ж на межі топ-6, відтак кожне набране очко – це можливість поборотися за єврокубкові місця. Так і сталося. Все у матчі вирішив єдиний гол у другому таймі.

Читайте також: "Маріуполь" вдома мінімально обіграв "Ворсклу": відео

"Маріуполь" здобув мінімальну перемогу і піднявся на шосте місце, обійшовши "Зорю". Окрім того, відставання від четвертої "Ворскли" тепер складає лише одне очко.

Бойова нічия "Олімпіка" та "Зорі"

Недільну програму туру відкривав матч "Олімпіка" та "Зорі". Обом командам треба було перемагати. Донеччанам – щоб обійти "Карпати" та зрівнятися з "Львовом" за набраними очками. "Зорі" – щоб повернутися у топ-6.

Читайте також: Донецький "Олімпік" представив нову емблему: фото та відео

Не склалося. Голи у матчі було забито у другому таймі з різницею у сім хвилин. Спочатку "Зоря" вийшла вперед завдяки Вернидубу. Але не головному тренеру Юрію, а його сину Віталію. Центральний захисник влучно пробив головою після подачі з кутового.

Однак його тезка Віталій Балашов рахунок зрівняв. Півзахисник точно виконав 11-метровий удар. Голкіпер луганчан Луїс Феліпе вгадав напрям удару, але до м’яча не дотягнувся.

Читайте також: "Олімпік" та "Зоря" розійшлися бойовою нічиєю: відео голів

"Зоря" тепер лише сьома, а "Олімпік" піднявся на дев’яте місце.

"Чорноморець" виграє матч за виживання

Дев’ять поразок поспіль у чемпіонаті. Саме такий показник був у одеського "Чорноморця" перед матчем з київським "Арсеналом". Сам матч міг і не відбутися, адже на стадіоні в Одесі відключили опалення. Та все ж команди зіграли. На радість одеським вболівальникам. Адже "моряки" нарешті перемогли.

Читайте також: Лунін з перемоги дебютував в основі "Леганеса", але мало не пропустив курйозний гол: відео

Ще у першому таймі одесити могли висловлювати претензії арбітру, який не помітив гру руками за межами штрафного майданчика воротаря "канонірів" Сергія Сітало. Хоча у цьому епізоді гравцям одеської команди теж варто було грати майстерніше, реалізовуючи момент.

Всі голи припали на другий тайм. Спочатку "Арсенал" вийшов вперед після удару Сергія Семенюка. Тут варто відзначити, що гравець виявився найспритнішим у штрафному майданчику суперників, вдало зігравши на добиванні.

Та все ж "Чорноморець" не лише врятувався від поразки, але й виграв. Забивши два голи з різницею в одну хвилину. Особливо ефектним був гол Миколи Мусолітіна – у падінні головою. При цьому гравець лише за три хвилини до цього вийшов на заміну.

А вже за хвилину після того, як рахунок став нічийним, Володимир Коваль точним ударом низом приніс перемогу "Чорноморцю".

Читайте також: "Чорноморець" переміг "Арсенал-Київ" у матчі аутсайдерів УПЛ: відео голів

Змін у турнірній таблиці ця перемога не принесла – одесити і надалі на передостанньому місці. Однак відрив від "Арсенал-Київ", які останні, тепер зріс до п’яти очок.

"Олександрія" перемагає "Динамо" і піднімається на друге місце

Центральним матчем, якого всі найбільше очікували, стала гра "Олександрії" проти "Динамо". Команди у турнірній таблиці розділяло лише два очки. А зважаючи, що "Шахтар" перед тим зіграв у нічию, команди могли наблизитися до лідера, залишивши позаду суперника.

Читайте також: "Динамо" всерйоз зацікавлене молодим талантом "Карпат" та збірної України

Матч виявився доволі бойовим, а перший гол у зустрічі було забито вже на третій хвилині матчу – Андрію Цурікову вдався ефектний удар злету в дальній кут. На відповідь "Динамо" знадобилося півгодини – забив Беньямін Вербіч.

Та антигероєм зустрічі сміливо можна вважати воротаря "Динамо" Дениса Бойка. У простій ситуації у другому таймі він пішов у стик з Цуріковим – у м’яч не зіграв, але суперника у штрафному майданчику завалив. Як наслідок – призначення пенальті, яке чітко реалізував Андрій Запорожан.

Зважаючи, що команди більше не забивали, господарі поля святкували перемогу. Завдяки ній вони піднялися на другу сходинку. "Динамо" тепер третє, а відставання від "Шахтаря" для киян зросло до дев’яти очок.

Читайте також: "Олександрія" сенсаційно перемогла "Динамо" та вийшла на друге місце: відео голів

Гол туру

У 16-у турі було чимало красивих ударів, які стали результативними. Тут і гол Філліпова у ворота "Карпат", який дещо нагадує гол "гірника" Віктора Коваленка у ворота "Динамо". Ефектний гол вдався і Цурікову. Та перевагу віддамо Мусолітіну. Саме завдяки цьому удару "Чорноморець" зрівняв рахунок, а згодом і переміг у матчі.

Результати матчів

Шахтар – Львів 0:0

Карпати – Десна 0:2

Голи: Філіппов, 27, Старенький, 43

Вилучення: Бородай, 51 (Карпати)

Маріуполь – Ворскла 1:0

Гол: Зубков, 58

Олімпік – Зоря 1:1

Голи: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Чорноморець – Арсенал-Київ 2:1

Голи: Мусолітін, 68, Коваль, 69 – Семенюк, 63

Олександрія – Динамо 2:1

Голи: Цуріков, 3, Запорожан, 57 (пен) – Вербіч, 33