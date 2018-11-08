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      Осінь в Нью-Йорку: як одягатись в стилі "ангелів" Victoria's Secret

      584 Читать новость на русском
      "Ангели" Victoria's Secret
      "Ангели" Victoria's Secret / Фото з соцмереж

      8 листопада модна столиця світу збере найкращих моделей білизняного бренду Victoria's Secret, щоб влаштувати грандіозний показ! А поки моделі відпочивають, беруть участь в останніх репетиціях та демонструють яскраві і стильні образи на вулицях Нью-Йорка.

      Перед останньою генеральною репетицією 7 листопада "ангели" Victoria's Secret продемонстрували справжній парад дизайнерських речей, у яких вони прибули до місця призначення. Ромі Стрейд, Лаїс Рібейро, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Сара Сампайо, Кендалл Дженнер і сестри Хадід, Тейлор Хілл, Жозефін Скрівер, Марта Хант та багато інших зачарували фанатів і журналістів своїми стильними street-style образами.

      Читайте також: "Ангели" Victoria's Secret провели головну репетицію перед грандіозним шоу в Нью-Йорку: фото

      Якщо ви є прихильниками моделей і стежете за останніми тенденціями у фешн-світі, то наступна фотопідбірка обов'язково вас вразить та підкаже, як можна поєднувати зручні ботфорти, ковбойські куртки, теплі в'язані светри та кепі у своїх виходах!

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Cindy Bruna (@cindybruna)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Barbara Fialho (@barbara)

       

       

      Варто додати, що офіційна трансляція з Victoria's Secret Fashion Show 2018 з'явиться 2 грудня на сайті бренду. 

      Теги: LifeStyle Victoria's Secret Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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