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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Осінній манікюр: 10 наймодніших кольорів

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Осінній манікюр: ідеї у фото
Осінній манікюр: ідеї у фото

Цього року в осінньому манікюрі на перше місце виходять класичні відтінки такі як: чорний, білий, червоний та нюдовий.

Крім того, до основної трендової кольорової гамми входять тілесні, металеві та зелені кольори. 

Читайте також: На прикладі Меган Маркл: ідеї для нюдового манікюру

Пропонуємо переглянути Топ-10 наймодніших осінніх кольорів лаку, які можна спробувати уже зараз.

Фіолетовий баклажан 

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Глибокий сірий

 

Допис, поширений côte (@coteshop)

Крем-карамель

 

Допис, поширений Nails inc (@nailsinc)

Червоне вино

Веселковий синьо-фіолетовий

 

Допис, поширений essie (@essie)

Димчастий червоний

Попелястий бузок:

Кориця

 

Допис, поширений essie (@essie)

Чорна кава

Зелений глянц

 

Допис, поширений OPI (@opi)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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