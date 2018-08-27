Осінній манікюр: 10 наймодніших кольорів
Цього року в осінньому манікюрі на перше місце виходять класичні відтінки такі як: чорний, білий, червоний та нюдовий.
Крім того, до основної трендової кольорової гамми входять тілесні, металеві та зелені кольори.
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Пропонуємо переглянути Топ-10 наймодніших осінніх кольорів лаку, які можна спробувати уже зараз.
Фіолетовий баклажан
Глибокий сірий
Крем-карамель
Червоне вино
Веселковий синьо-фіолетовий
Димчастий червоний
Попелястий бузок:
Кориця
Чорна кава
Зелений глянц
Джерело: 24 Канал
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