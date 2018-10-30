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      Осінній манікюр: трендові ідеї з Іnstagram

      279 Читать новость на русском
      Осінній манікюр: ідеї у фото
      Осінній манікюр: ідеї у фото / Фото з Іnstagram

      За що ми точно любимо осінь, то це за різноманіття барв, які надихають творити красу, наприклад, зробити цікавий манікюр.

      Ми зібрали тренди манікюру 2018 і підібрали кілька варіантів нейл арту, які ви можете відтворити з вашим майстром.

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      Акцент

      Основа манікюру має бути нейтральною, а один ніготь (або кілька)  виділіть яскравим кольором або блискітками.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Frances Liang (@purplenailbox)

      Темні відтінки

      Радимо звернути увагу на глибокі сині кольори, які контрастуватимуть з золотою осінню.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Cecy Luna Hdz (@cmoon.nails)

      Камінці та стрази

      Тренди у нігтьовому мистецтві постійно змінюються, цього сезону у моді кристали та стрази.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений steph stone (@stephstonenails)

      Тваринний принт

      Такий принт у моді на аксесуарах та взутті, а ще й на нігтях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Miss Pop (@misspopnails)

      Покриття метталік

      Таке покриття просте у виконанні, але дуже ефектне.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

       

      Теги: LifeStyle Краса Манікюр
      Джерело: 24 Канал
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