Осінній манікюр: трендові ідеї з Іnstagram

За що ми точно любимо осінь, то це за різноманіття барв, які надихають творити красу, наприклад, зробити цікавий манікюр.

Ми зібрали тренди манікюру 2018 і підібрали кілька варіантів нейл арту, які ви можете відтворити з вашим майстром.

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Акцент

Основа манікюру має бути нейтральною, а один ніготь (або кілька) виділіть яскравим кольором або блискітками.

Темні відтінки

Радимо звернути увагу на глибокі сині кольори, які контрастуватимуть з золотою осінню.

Камінці та стрази

Тренди у нігтьовому мистецтві постійно змінюються, цього сезону у моді кристали та стрази.

Тваринний принт

Такий принт у моді на аксесуарах та взутті, а ще й на нігтях.

Покриття метталік

Таке покриття просте у виконанні, але дуже ефектне.