Осінній манікюр: трендові ідеї з Іnstagram
За що ми точно любимо осінь, то це за різноманіття барв, які надихають творити красу, наприклад, зробити цікавий манікюр.
Ми зібрали тренди манікюру 2018 і підібрали кілька варіантів нейл арту, які ви можете відтворити з вашим майстром.
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Акцент
Основа манікюру має бути нейтральною, а один ніготь (або кілька) виділіть яскравим кольором або блискітками.
Темні відтінки
Радимо звернути увагу на глибокі сині кольори, які контрастуватимуть з золотою осінню.
Камінці та стрази
Тренди у нігтьовому мистецтві постійно змінюються, цього сезону у моді кристали та стрази.
Тваринний принт
Такий принт у моді на аксесуарах та взутті, а ще й на нігтях.
Покриття метталік
Таке покриття просте у виконанні, але дуже ефектне.