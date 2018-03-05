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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оскар 2018: хронологія оголошення переможців

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Оскар 2018: текстова трансляція
Оскар 2018: текстова трансляція / 24 Канал

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). Під час церемонії нагородження обрали переможців у 24 номінаціях.

Ведучим грандіозної церемонії "Оскар 2018" вдруге поспіль став популярний телеведучий і комік Джиммі Кіммел. Традиційно церемонія нагородження відбувається в останній тиждень лютого, проте в цьому році через проведення Олімпіади – церемонію перенесли на перші вихідні березня.

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90-та ювілейна церемонія унікальна завдяки своїм номінантам. За золоту статуетку в номінації "найкращий режисер" бореться Грета Гервіг – п'ята в історії кінопремії жінка, що претендує на премію "Оскар". За звання "найкращий оператор" вперше бореться жінка – Рейчел Моррісон. На звання найкращого документаліста претендує Янс Форд – трансгендер, який відкрито говорить про свою зміні статі. Один з основних кінотрендів, на думку голлівудських кінокритиків і співробітників індустрії, – історії одностатевої любові.

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Найбільше номінацій дісталося таким картинам: Гільєрмо дель Торо "Форма води" (13 номінацій), "Дюнкерк" Крістофера Нолана (8 номінацій), фільм Мартіна Макдонаха "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі" (7 номінацій), "Темні часи" Джо Райта (6 номінацій).

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І це ще делеко не всі сюрпризи цієї церемонії! Сайт "24" провів текстову трансляцію, аби не пропустити найважливіших подій у світі кіно.

Теги: LifeStyle Новини України Голлівуд Кіно Оскар-2018 Оскар Нагороди
Джерело: 24 Канал
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