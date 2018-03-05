Оскар-2018: фото найкращих зачісок та макіяжів

Розпущене волосся, срібні тіні і нюдові помади – такі тенденції можна було побачити у акторок на цьогорічному врученні Оскара-2018.

На цьогорічній церемонії Оскар-2018 зірки намагалися вразити не лише бездоганним вбранням, але й красивими зачісками та макіяжами, над якими працювали найкращі стилісти та візажисти.

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Найкращі зачіски та макіяжі на врученні Оскара-2018

Люпіта Ніонго

Одну з найскладніших зачісок продемонструвала Люпіта Ніонго. Її стиліст Вернон Франсуа створив з волосся актриси конструкцію, що нагадує розділений на три частини різної висоти валик, верхівки якого він прикрасив золотими нитками. За макіяж відповідали візажисти Lancôme: вони використали сині металеві тіні, золотий хайлайтер на обличчі і бронзову помаду з металевим покриттям.

Марго Роббі

Акторка з'явилася на червоній доріжці в ніжному нюдовом образі зі зачіскою боб та макіяжем, виконаному в рожевій гаммі. В одній тональності –рум'яна і помада, на очах – сріблясті тіні.

Дженніфер Лоуренс



Зірковий візажист Ханг Ванг придумав для акторки незвичний образ. Очам акторки він надав котячої форма за допомогою коричнево-золотих тіней, нанесених в формі стрілок до скронь. На губах – матова помада теракотового відтінку. Волосся укладені в м'які об'ємні кучері, які можна створити за допомогою насадки-дифузора для фена.

Галь Гадот



Візажист Сабріна Бедрані створила для особи бренду Revlon класичний вечірній образ з акцентом на губи і легким мерехтінням золота на очах. Акторка чи не єдина, хто з'явився на червоній доріжці з вишневою помадою і зібраними вгору волоссям.

Емма Стоун



Над макіяжем акторки працювала візажистка Nars Рейчел Гудвін, яка створила образ відповідно до тону наряду. На очах можна було помітити два відтінки тіней: ближче до вій – бузковий, а вище – рожевий. На губах – напівпрозорий рожевий блиск для губ. Волосся випрямлене, розділене на глибокий прямий проділ з начосом.

Данай Гуріра



Зірка фільму "Чорна пантера" з'явилася в образі з акцентом на зачіску. Волосся в акторки було виголене і з білими візерунками. У макіяжі можна побачити накладні вії і хайлайтер.

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Сандра Буллок



Для виходу на червону доріжку акторка вибрала нейтральну зачіску (волосся випрямлене, розділене на прямий проділ і прибране назад), щоб зробити акцент на макіяж: смокі і золоті тіні до середини верхньої повіки, брови зачесані вгору. Доповнював образ матовий тон, легкий рум'янець і нюдовая помада.

Сірша Ронан



Образ для юної акторки розробила візажистка Кара Йошимото Буа, яка надихнулася японським стилем манга XIX століття. Нюдовий, ледь помітний макіяж, в рожевій гаммі створили за допомогою косметики Chanel. Візажистка добре пропрацювала вилиці і повіки новими тінтами Rouge Coco Lip Blush. Зачіска акторки була в стилі короткого каре, розділеного на прямий проділ, а пасма прибрані за вуха.

Ніколь Кідман



Акторка представила яскравий образ, який особливо контрастно виглядав на її білій шкірі. До синьої сукні стилісти підібрали насичену помада червоного кольору з помітним помаранчевим підтоном. Волосся випрямлене і прибране за вуха.

Віола Девіс



В акторки було об'ємне волосся, пригладжене біля коренів. У макіяжі використані довгі накладні вії, на повіках – срібні тіні з атласним ефектом. На обличчі – інтенсивний рум'янець і блиск.

Дженніфер Гарнер

Акторка продемонструвала на церемонії бездоганне вкладене волосся на кшталт спрощеної варіації голлівудської хвилі, яку зробив акторці стиліст Адір Абергель, накрутивши пасма на великі бігуді. У макіяжі Дженіфер можна був помітний легкий акцент на очах за допомогою срібних тіней.

Емілі Блант

Візажистка Джейн Стрейчер використала для макіяжу акторки коралову помаду з матовим покриттям від Laura Mercier. Цю гаму підтримували рум'яна і макіяж смокі. Волосся акторки було зібрано в низький пучок.