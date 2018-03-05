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Оскар-2018: шедевральні ролі найкращого актора року Гері Олдмена

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Оскар-2018 Гері Олдмен – кращі фільми та ролі актора
Оскар-2018 Гері Олдмен – кращі фільми та ролі актора / 24 Канал

Британський актор Гері Олдмен, який здобув перемогу на престижній церемонії "Оскар 2018", відомий своїм талантом не тільки в Голлівуді, але й в усьому світі.

Як відомо, Гері Олдмен є титулованим актором, який вже має престижні нагороди від Британської академії телебачення і кіномистецтва, заповітні для всіх зірок Еммі та Оскар.

Читайте також: Оскар 2018: Гері Олдмен став найкращим актором

Реалістична акторська гра знаменитості поєднується з надзвичайною харизмою. Редакція Сайту "24" пропонує ознайомитись з найкращими ролями Гері Олдмена.

1. "Дракула" (1992)

Американська екранізація класичного готичного роману Брема Стокера, фільм Френсіса Форда Копполи 1992 року. У головних ролях: Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Кіану Рівз, Ентоні Хопкінс.

Гері Олдмен зіграв роль графа Дракули.

Дивіться трейлер до фільму "Дракула"

2. "Леон" (1994)

Культовий фільм французького режисера Люка Бессона 1994 року. Знятий за власним сценарієм Бессона. Головні ролі в фільмі виконують Жан Рено, ері Олдмен, Наталі Портман та Денні Айелло. Фільм посідає 28-е місце в списку найкращих 250 фільмів усіх часів і народів за версією рейтингу IMDb.

Гері Олдмен зіграв роль Стенсфілда.

Дивіться трейлер до фільму "Леон"

3. "П'ятий елемент" (1997)

Англомовний французький фантастичний комедійний бойовик Люка Бессона. На той час це був найдорожчий фільм, будь-коли створений за межами Голлівуду.

Гері Олдмен зіграв роль Зорга.

Дивіться трейлер до фільму "П'ятий елемент"

4. "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" (2004)

Американо-британське фентезі 2004 року, третій фільм із серії про Гаррі Поттера, знятий режисером Альфонсо Куароном на основі однойменного роману Дж. К. Роулінг.

Гері Олдмен зіграв роль Сіріуса Блека.

Дивіться трейлер до фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

5. "Бетмен: Початок" ( 2005)

Перша частина серії про Бетмена, яка вийшла у 2005 році та зібрала більше, ніж три останні серії з циклу фільмів про Людину-кажана.

Гері Олдмен зіграв роль Джима Гордона.

Дивіться трейлер до фільму "Бетмен: Початок​"

6. "Книга Ілая" (2010)

Американський постапокаліптичний фільм-екшн 2010 року із Дензелом Вашингтоном та Гері Олдменом у головних ролях.

Гері Олдмен зіграв роль Карнегі

Дивіться трейлер до фільму "Книга Ілая​"

7. "Шпигуне, вийди геть!" (2011)

Британсько-французький трилер 2011 року, режисера Томаса Альфредсона. Знятий на основі новели англійського письменника Джона Ле Карреа.

Гері Олдмен зіграв роль Джорджа Смайла.

Дивіться трейлер до фільму "Шпигуне, вийди геть!"

8. "Світанок планети мавп" (2014)

Американський науково-фантастичний фільм режисера Метта Рівза. У ролях: Енді Серкіс, Гері Олдмен, Джейсон Кларк, Кері Рассел.

Гері Олдмен зіграв роль Джорджа Дрейфуса.

Дивіться трейлер до фільму "Світанок планети мавп"

9. "Темні часи" (2017)

Британська історична біографічна драма режисера Джо Райта. Стрічка розповідає про перші місяці Вінстона Черчилля як Прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни.

Гері Олдмен зіграв роль Вінстона Черчилля.

Дивіться трейлер до фільму "Темні часи"

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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