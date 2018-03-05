Оскар 2018: найкращі моменти з церемонії у гіфках

В ніч з 4 на 5 березня відбулась 90 церемонія нагородження кінопремії "Оскар 2018". Зірки отримали свої престижні нагороди та похизувались сукнями на червоній доріжці.

Найкращим фільмом року стала стрічка "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо, найкращим актором став Гері Олдмен за роль у фільмі "Темні часи", а найкращою актрисою стала Френсіс Макдорманд за жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

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Але щороку церемонія премії "Оскар" запам’ятовується глядачам не лише перемогами, а й курйозними моментами та щирими емоціями знаменитостей.

Ми зібрали для вас найцікавіші гіфки цьогорічної церемонії "Оскар". Насолоджуйтесь найкращими моментами разом з нами.

Текстову трансляцію церемонії "Оскар 2018" можна подивитись за посиланням.