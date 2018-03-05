Оскар 2018: найкумедніші фото зірок з церемонії

Церемонія нагородження "Оскар" – це не лише розкішні сукні і високі манери перед світовою публікою. Це також і найнеочікуваніші вибрики зірок, які надовго залишаються в пам'яті їхніх шанувальників.

90 церемонія нагородження премій "Оскар" була як і всі попередні – зворушливою, неочікуваною та дуже веселою. Зірки демонстрували свої влучні жарти, відсилаючись до інших подій та фільмів, а також кумедно позували на фотографіях, які користувачі ще довго використовуватимуть для мемів. Читайте також: Оскар 2018: найкращі моменти з церемонії у гіфках Пропонуємо переглянути декілька найкращих і найдотепніших моментів з церемонії "Оскар 2018" 4 березня.