Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду

Всіх номінантів на ювілейну 90-ту кінопремію "Оскар" 2018 оголосили 23 січня у Лос-Анджелесі. В номінацію "Найкращий фільм року" потрапило одразу дев'ять фільмів! Які фільми номіновані, які нагороди вони вже отримали та які мають шанси отримати бажану статуетку "Оскар" – читайте в матеріалі.

Пряма трансляція оголошення номінантів "Оскар 2018" відбулася на офіційному Youtube-каналі Американської кіноакадемії. Під час ефіру було названо короткі списки в 24 номінаціях, фінальне голосування за переможця в кожній з яких відбулося з 20 по 27 лютого.

Читайте також: Оскар 2018: список номінантів на премію



Оскар 2018: номінація "Найкращий фільм року" – список

Володарів кінопремії "Оскар 2018" назвуть 4 березня. "Оскар" за найкращий фільм вважається найважливішою та найпрестижнішою премією, оскільки є високою відзнакою в цілому всієї роботи над картиною: режисерів, акторів, композиторів, сценаристів, операторів та всіх інших, хто доклав зусиль для її створення. Тож хто буде боротися за звання "Найкращого фільму року" на церемонії цього року?

Назви мене своїм ім'ям (режисер Лука Гуаданьїно)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Назви мене своїм ім'ям"

Фільм "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name) всього номінований у чотирьох категоріях на "Оскар" – "Найкращий фільм року", "Найкраща чоловіча роль", "Найкращий сценарій-адаптація" та "Найкраща пісня". Тож шанси отримати хоча би одну статуетку – великі.

Режисер стрічки – Лука Гуаданьїно, сценарій був написаний за мотивами однойменної книги Андре Асімана. В центрі сюжету – стосунки між 17-річним Еліо (Тімоті Чаламет), що живе в Італії, та 24-річним вченим Олівером (Армі Гаммер), який гостює на віллі його батьків



Кадр із фільму "Назви мене своїм ім'ям"

У фільмі – зовсім немає часу, літо застигло і, здається, воно ніколи не закінчиться. Прем'єра фільму відбулася у грудні, коли нестача тепла відчувається особливо гостро. А тепер уявіть – літо, північ Італії, романтичні стосунки... Здається, що ця мить вічна.

"Назви мене своїм ім'ям" – це фільм про дорослішання, навіть можна сказати, що це типова історія, якби не нотки сміливості головних героїв та їхніх потаємних бажань. Це розповідь про складні речі такими простими словами. Вишукані образи, які створили Гаммер та Чаламет, легко закарбовуються в пам’ять після перегляду. Хочеться лишитися у цій казковій атмосфері якомога довше. На щастя, за словами режисера, продовження історії може трапитися скоро.



Кадр із фільму "Назви мене своїм ім'ям"

Фільм отримав "Нагороду Тома По за найкращий ЛГБТ-фільм". Стосунки між Еліо та Олівером романтичні, невимушені, а головне – такі природні. Щодо реального життя, то Армі Гаммер одружений з журналісткою Елізабет Чемберс з 2019 року, пара виховує вже двох дітей. Тімоті Чаламет про своє особисте життя майже не розповідає та не веде жодних соцмереж. Єдиний роман актора, про який знає преса, – це його відносини п'ятирічної давності з дочкою Мадонни. В інтерв'ю Тімоті вважає за краще не відповідати на питання про стосунки взагалі.

Читайте також: Оскар 2018: Джеймса Франко не номінували через секс-скандал, – ЗМІ

Фільм "Назви мене своїм ім'ям": трейлер

Нагороди: фільм уже встигли номінувати на десятках церемоній, де він отримав кілька нагород. Зокрема, фільм отримав такі звання: "Фільм року" (Премія Американського кіноінституту), "Нагорода Тома По за найкращий ЛГБТ-фільм" (Спільнота кінокритиків Канзас-Сіті) та "Найкращий фільм" (Асоціація кінокритиків Чикаго).

Також окремо відзначили роботу акторів та режисера. Тімоті Шалемей, який претендує на "Оскар" за кращу чоловічу роль, став "Найкращим актором" за версією Асоціації кінокритиків Чикаго, Спільноти кінокритиків Канзас-Сіті, а також отримав нагороду "Акторський прорив" від Голлівудської кінопремії. Також Тімоті Шалемей був номінований у категорії "Найкраща чоловіча роль" на церемонії "Золотий глобус-2018", але поступився перемогою Сему Роквеллу ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі"). До речі, цей фільм також буде змагатись в категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль". "Золотий глобус" ввжається "репетицією Оскара", тож цілком ймовірно, що Сем Роквелл отримає перемогу і тут.

Пастка (режисер Джордан Піл)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Пастка"

Фільм жахів "Пастка" (Get Out) також має немалі шанси на перемогу – стрічка номінована у чотирьох категоріях: "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкращий оригінальний сценарій".

"Пастка" – це режисерський дебют Джордана Піла, який ще й самостійно написав сценарій. І дуже вдалий дебют! Під керівництвом продюсера хоррорів – Джейсона Блума – Піл зняв фільм-сенсацію. "Пастку" чудово зустріли як американські глядачі, так і критики. На впливовому сайті Rotten Tomatoes картина довгий час мала 100% рейтинг і зараз займає шосту сходинку в загальному списку за всю історію їх існування. На верхніх рядках "томатів" мріє опинитися кожна картина, а для хоррора – це фантастичний результат!

Кінострічка дійсно стала свіжим ковтком повітря в потоці однотипних трилерів. Джордан Піл прагнув створити зовсім не стандартну страшилку, а жадав поговорити на дуже серйозні теми. Подібний підхід до расової проблематики виглядає оригінальним, враховуючи кількість драм на цю тему. Й не дивно, що фільм жахів претендує на "Оскар".

Пастка: трейлер

Нагороди: похизуватися нагородами, як попередній фільм, стрічка "Пастка" не може. На "Золотому глобусі" фільм був номінований у двох категоріях – "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль" – але, щоправда, жодної перемоги так і не здобув.

Проте фільм здобув нагороду кінопремії "Вибір критиків" у номінації "Найкращий фільм жахів/науково-фантастичний фільм". Головного актора фільму – Деніел Калуя – відзначили на Премії Національного товариства кінокритиків США, він отримав перемогу у номінації "Найкращий актор". А режисер та сценарист фільму – Джордан Піл – отримав нагороду "Найкращий сценарій" на кінопремії "Вибір критиків".

Темні часи (режисер Джо Райт)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Темні часи"

Фільм "Темні часи" (Darkest Hour) номінований у шести категоріях на "Оскар" – "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкраща операторська робота", "Найкращий дизайн костюмів" та "Найкращий грим".

Читайте також: Американська гільдія продюсерів назвала найкращий фільм 2017 року

За півроку після прем'єри нашумілої військової драми Крістофера Нолана "Дюнкерк" на екрани вийшов фільм від режисера Джо Райта "Темні часи", який розповідає про ті ж самі травневі дні 1940 року. Тільки тепер у центрі оповіді не британські військовослужбовці, затиснуті між морем і гітлерівською армією у наступі, а людина, яка, крім іншого, приймала рішення про те, яким чином рятувати ці три з гаком сотні тисяч життів – новопризначений прем'єр-міністр Великобританії, сер Вінстон Черчилль.



Кадр із фільму "Темні часи"

Фільм розповідає про той місяць життя легендарного політика, коли він отримав високий державний пост разом з жахливим тягарем відповідальності за країну, якій належало активно вступити у Другу світову війну. Виконати головну роль в картині довірили Гері Олдмену – акторові, мало чим схожому на свій історичний прототип. Втім, автори картини зробили ставку на вміння Олдмена перевтілюватися. І, звісно, на просунутий пластичний грим. І вони не прогадали.

Фактично Олдмен як такий на екрані відсутній – ні вираз очей, ні посмішка, ні міміка, ані постава, ані хода не видають актора. Перед глядачем повний сутулий лисуватий літній, але при цьому досить бадьорий і рішучий чоловік з характерним важким поглядом.



Перевтілення Гері Олдмена для фільму "Темні часи"

Втім, основна заслуга в частині правдоподібності, щирості та емоційної напруженості фільму лежить все-таки на самому Олдмені. Прибери його з кадру і заміни кимось менш обдарованим, і превалювати почне закладений у сценарій пафос боротьби.

Фільм "Темні часи": трейлер

Нагороди: фільм впевнено здобуває нагороди у двох категоріях – "Найкраща чоловіча роль" та "Найкращий грим". Що примітно, Гері Олдмен фаворит у першій номінації, а от його грим – беззаперечний лідер у другій.

Гері Олдмен отримав "Золотий глобус" за роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи" (номінація "Найкращий драматичний актор"), а також за свою гру він удостоївся Премії Гільдії кіноакторів США за найкращу чоловічу роль, кінопремії "Вибір критиків" у номінації "Найкращий актор". Його роботу також відзначила Міжнародна премія Австралійської академії кіно і телебачення в номінації "Найкращий актор".

Кінопремія "Вибір критиків" у номінації "Найкращий грим" визнала переможцем саме фільм "Темні часи".

Дюнкерк (режисер Крістофер Нолан)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Дюнкерк"

Фільм "Дюнкерк" (Dunkirk) номінований у восьми категоріях на "Оскар": основні номінації – "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".

Пізньої весни 1940 року британські та французькі солдати опинилися замкнені на прибережній смузі біля міста Дюнкерк на самій півночі Франції. У пастку потрапили 400 тисяч солдатів союзників, водночас війська німців за кількістю перевершували їх вдвічі. Німці не поспішали наступати, але і англійці, які організували евакуацію через протоку, боялися кинути туди всі сили, що залишилися, щоб разом не програти війну. Врятувати союзників могло тільки чудо і воно сталося: власне, "Дюнкеркське диво" – поширений термін в західній історіографії Другої світової.

Читайте також: "Дюнкерк": війна на суші, у повітрі, на воді та в головах

Але чудес, нагадує нам Крістофер Нолан, не буває, а буває збіг обставин і сукупність людських вчинків. Чому зволікав Гітлер – головне, здається, питання, яке хвилює істориків, залишається на совісті Гітлера: в кадр "Дюнкерка" принципово не потрапив жоден німець, вони залишаються ворожою стихією, невидимою силою, яка іноді починає поливати героїв кулями, бомбами і торпедами. Новопризначеного прем'єра Черчилля теж немає, хоча рядки з його знаменитої промови "Ми будемо битися на пляжах" зачитають в потрібний момент з газети.

І Нолан не був би собою, якби навіть у цю просту, традиційну історію не вставив свої особливості: різні герої стартують в різний час, щоб зустрітися в одній точці, одні і ті ж сцени ми бачимо з різних точок зору.

Фільм "Дюнкерк" трейлер:

Нагороди: цей фільм, напевно, рекордсмен у номінаціях та нагородах. Фільм був номінований на майже 20 різних премій та нагород. Поки що стрічка здобула дві перемоги: кінопремію "Вибір критиків" у номінації "Найкращий монтаж" та Міжнародну премію Австралійської академії кіно і телебачення в номінації "Найкраща режисура". Був номінований у трьох категоріях на "Золотий глобус" – "Найркащий фільм – драма", "Найкращий режисер" та "Найкраща музика" – але не здобув жодної перемоги.

Фільм номінований у 8 номнаціях на Премію BAFTA (основні номінації – "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер") та в 11 номінаціях на Премію "Супутник" (основні номінації – "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" та "Найкращий оригінальний сценарій").

Леді-Птаха (режисер Ґрета Ґервіґ)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Леді Птаха"

Фільм "Леді Птаха" (Lady Bird) номінований на "Оскар" у п'яти категоріях: "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану" та "Найкращий оригінальний сценарій".

Ґрета Ґервіґ також стала п'ятою жінкою-режисером, що потрапила в шорт-лист, за всю історію існування "Оскара". Першою за кращу режисуру була номінована Ліна Вертмюллер, а першою і поки єдиною жінкою, що отримала "Оскар" в цій категорії, стала Кетрін Біґелоу. Вона удостоїлася престижної нагороди за фільм "Володар бурі" в 2010 році.



Кадр із фільму "Леді Птаха"

Стрічку "Леді-Птаха" називають режисерським дебютом Ґервіг. Фільм розповідає про життя Леді Птахи. Її бунтарський характер і жива уява виділяють дівчину серед однолітків. Це зворушлива історія про перше кохання, справжню дружбу і спробу вирватися з провінційного містечка, щоб знайти своє місце в житті.

Після прем'єри фільм встановив рекорд на Rotten Tomatoes, ставши фільмом, що отримав найбільшу кількість позитивних рецензій кінокритиків. Стрічка обійшла "Історію іграшок 3", що раніше отримала таку оцінку "стиглості".

Леді-Птаха: трейлер

Нагороди: фільм увійшов до десятки найкращих фільмів 2017 року Американського інституту кіномистецтва, журналу Time і Національної ради кінокритиків США. Стрічка отримала премію "Золотий глобус" у категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі", а також була номінована у категоріях "Найкраща акторка другого плану" та "Найкращий сценарій".

Примарна нитка (режисер Пол Томас Андерсон)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Примарна нитка"

Фільм "Примарна нитка" (Phantom Thread) номінований у шести категоріях на "Оскар": "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкраща музика" та "Найкращий дизайн костюмів".

Стрічка вийшла у світовий прокат 25 грудня 2017 року. "Примарна нитка" – неймовірно красивий фільм про британського кравця Рейнольдса Вудкока, який в 1950-ті роки вдягав англійську королеву та важливих осіб Британії. Режисер фільму – Пол Томас Андерсон – один із найвідоміших американських режисерів і шестиразовий номінант на "Оскар".



Кадр із фільму "Примарна нитка"

Дія фільму розгортається в Англії 1950-х років: жінки носять сукні до підлоги й капелюшки, чоловіки – ідеальні костюми-трійки, а вечори проводять на прийомах в бальних залах, змінюючи кілька суконь за вечір. Рейнольдс Вудкок – складна людина й вимогливий кравець, який відточує своє вбрання до ідеалу й вважає його не одягом, а творами мистецтва.

Вудкока грає Деніел Дей-Льюїс – єдиний у світі актор, який тричі отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Дей-Льюїс грав у фільмах "Лінкольн", "Банди Нью-Йорка", "Нестерпна легкість буття", а нещодавно оголосив про відхід з кіно. Кажуть, "Примарна нитка" – його остання роль у кіно: актор, працюючи над роллю, нібито так пройнявся життям кравця, що вирішив зайнятися створенням одягу.

Фільм "Примарна нитка": трейлер

Нагороди: фільм поки що не може похизуватися великою кількістю нагород. Але це частково можна пояснити тим, що творці фільму не брали участь у численних кінофестивалях. Поки що фільм "Примарна нитка" отримав нагороду в номінації "Найкращий дизайн костюмів" на кінопремії "Вибір критиків", а також здобув перемогу в номінації "Найкращий сценарій" на Премії Товариства кінокритиків Нью-Йорка.

Читайте також: "Зоряні війни: Останні джедаї" – успіх чи провал?

Оскільки фільм тісно пов'язаний з модою, можна сміливо пророкувати статуетку "Оскар" в номінації "Найкращий дизайн костюмів". А от чи отримає свою нагороду фільм та Деніел Дей-Льюїс (для якого це може бути вже четвертий "Оскар") – дізнаємось уже під час церемонії.

Секретне досьє (режисер Стівен Спілберг)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Секретне досьє"

Фільм "Секретне досьє" (The Post) номінований лише у двох категоріях: "Найкращий фільм" та "Найкраща жіноча роль". Американська біографічна історична драма розповідає про скандал 1971 року після рішення редактора "The Washington Post" Бена Бредлі (Том Генкс) і видавця Катаріни Грехем (Меріл Стріп) опублікувати документи Пентагону. Їх "злив" військовий аналітик Даніель Еллсберг. У них йшлося про те, що адміністрація Джонсона збрехала суспільству і Конгресу про участь США у війні у В'єтнамі.

Також в них доводилося, що адміністрація Ніксона таємно провокувала ескалацію війни. Адміністрація Ніксона спробувала запобігти публікації. Після чого помічник генерального прокурора США Вільям Ренквіст завів і передав справу до Верховного суду. Суд виніс рішення на користь газети.

Фільм "Секретне досьє": трейлер

Нагороди: фільм був номінований у шести категоріях на премії "Золотий глобус-2018". Серед них – і номінації в категорії "Найкращий фільм". Проте жодної перемоги він так і не отримав. А от Національна рада кінокритиків США відзначила "Секретне досьє" одразу у трьох номінаціях: фільм виграв у категорії "Найкращий фільм", Меріл Стріп стала переможницею у категорії "Найкраща акторка", а Том Генкс – у категорії "Найкращий актор".

До слова, для Меріл Стріп – це вже 21 номінація на "Оскар" – це рекорд серед акторів. Вона вже є володаркою трьох "Оскарів" і, можливо, стане володаркою і четвертої статуетки. На сьогодні Стріп є однією із небагатьох акторів, які зуміли отримати чотири основні премії у світі кіномистецтва: "Оскар", "Золотий глобус", премію "Гільдії акторів кіно" та BAFTA.

Форма води (режисер Гільєрмо дель Торо)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Форма води"

Фільм "Форма води" (The Shape of Water) номінований у 13-ти категоріях на "Оскар" із 24 можливих! Це рекорд у цьому році. З основних номінацій варто відзначити – "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль" та "Найкращий оригінальний сценарій". Шансів на перемогу у цього фільму чимало!

Фентезійний трилер "Форма води" є черговим фільмом відомого режисера Гільєрмо дель Торо. Сценарій він писав у парі з Ванессою Тейлор. Загалом робота над стрічкою зайняла в режисера 6 років. В одному з інтерв’ю він зізнався, що писав сценарій, бачачи виконавицею головної ролі лише Саллі Хокінс.



Кадр із фільму "Форма води"

Події розгортаються на початку 60-х років у розпал холодної війни. У секретній урядовій лабораторії працює прибиральницею німа жінка на ім'я Елайза Еспозіто. Разом з напарницею Елайза миє підлогу, туалети, прибирає в кабінетах. Загалом, виконує рутинні, давно завчені завдання. Одноманітне життя порушує прибуття в лабораторію нового об'єкта досліджень. А точніше суб'єкта.

Ним стає виловлена в басейні Амазонки людина-амфібія. Індіанці поклонялися йому як божеству. Військові хочуть приручити. Якщо не вийде – приспати і препарувати. Елайза ж поступово переймається до суб'єкта симпатією, яка переростає в кохання.

Режисер у фільмі знову показав універсальну, об'ємну, фундаментальну казку про правильне і неправильне, добро і зло, про монстрів в людському обличчі і про справжнє кохання. Заворожує, як в одному фільмі уживаються мелодрама, шпигунський трилер і казка. При цьому "Форма води" – найсмішніша картина у фільмографії дель Торо. Тут жартують кожні п'ять хвилин.

Фільм "Форма води": трейлер

Нагороди: фільм отримав найвищу нагороду на Венеційському кінофестивалі у рамках Венеційського бієнале – "Золотий лев". Окрім цього, фільм був номінований у семи категоріях на "Золотий глобус", у двох із них він здобув перемогу – "Найкращий режисер" та "Найкраща музика до фільму". На кінопремії "Вибір критиків" фільм був номінований у двох категоріях, в яких і здобув перемогу – "Найкращий фільм" та Найкращий режисер".

Окрім 13 номінацій на "Оскар", фільм має рекордних 12 номінацій у категоріях на Премію BAFTA (британський аналог "Оскара"). Скільки перемог фільм здобуде на Премії BAFTA, буде відомо 18 лютого, хоча шанси – дуже й дуже високі.

Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі (режисер Мартін Макдонах)



Номінація "Найкращий фільм року" – фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі"

Фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) номінований на "Оскар" у шести категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль другого плану (дві номінації), "Найкраща жіноча роль", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща музика" та "Найкращий монтаж".

Британський драматург і режисер Мартін Макдонах всім відомий кримінальною комедією "Залягти на дно в Брюгге" (2008), яка увійшла в книгу "100 культових фільмів" видавництва BFI. Новий фільм Макдонаха розповідає про жінку (Френсіс Макдорманд), яка намагається змусити поліцейських шукати вбивцю своєї дочки, замовивши білборди з написами: "Вмираючи, була згвалтована", "Все ще ніяких арештів?" і "Як так вийшло, шеф Віллоубі?".



Кадр із фільму "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі"

Ідея зародилася в голові Макдонаха 20 років тому, коли режисер подорожував по США і проїжджав на машині повз два щити, за допомогою яких хтось намагався домогтися правосуддя. У фільмі є чорний гумор, добірний мат, насильство і смуток – усе те, за що полюбився "Залягти на дно в Брюгге", тож не дивно, що новий фльм опинився в коротких списках.

Фільм "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі": трейлер

Нагороди: фільм був номінований на найвищу нагороду на Венеційському кінофестивалі у рамках Венеційського бієнале – "Золотий лев". Однак поступився перемогою фільму "Форма води". Але без нагород на Венеційському кінофестивалі фільм не залишився – він отримав статуетку "Золота Озелла" за найкращий сценарій.

Також фільм був номінований у шести категоріях на "Золотий глобус", у чотирьох із них він здобув перемогу – "Найкращий фільм", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкращий сценарій".