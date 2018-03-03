Оскар-2018: список номінантів на премію
Всіх номінантів на ювілейну 90-ту кінопремію "Оскар" 2018 оголосили 23 січня у Лос-Анджелесі. У грудні 2017 року Американська кіноакадемія представила лонгліст премії, де в номінацію "Найкращий фільм" увійшла відразу 341 картина.
Пряма трансляція оголошення номінантів "Оскар-2018" відбулася на офіційному Youtube-каналі Американської кіноакадемії. Частина трансляції проводилася в прямому ефірі, а частина – складалася із записаних перед тим роликів, в яких, власне, і представлять основних претендентів на кінопремію.
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Всього було названо шорт-лист в 24 номінаціях, фінальне голосування за переможця в кожній з яких відбудеться з 20 по 27 лютого. Володарів кінопремії "Оскар-2018" назвуть 4 березня. Ведучим грандіозного шоу вдруге поспіль стане популярний телеведучий і комік Джиммі Кіммел.
Повний список номінантів на Оскар 2018
Номінація "Найкращий фільм року":
• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);
• "Темні часи" (режисер Джо Райт);
• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);
• "Пастка" (режисер Джордан Піл);
• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);
• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);
• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);
• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо);
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).
Номінація "Найкращий режисер":
• Крістофер Нолан ("Дюнкерк");
• Джордан Піл ("Пастка");
• Ґрета Ґервіґ ("Леді-Птаха");
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гільєрмо дель Торо ("Форма води").
Номінація "Найкраща чоловіча роль":
• Тімоті Шалемей ("Назви мене своїм ім'ям");
• Деніел Калуя ("Пастка);
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гері Олдмен ("Темні часи");
• Дензел Вашингтон ("Роман Дж. Ізраел, Esq").
Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану":
• Сем Роквелл ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Віллем Дефо ("Проект "Флорида");
• Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");
• Річард Дженкінс ("Форма води").
Номінація "Найкраща жіноча роль":
• Саллі Хокінс ("Форма води");
• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Марго Роббі ("Я, Тоня");
• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");
• Меріл Стріп ("Секретне досьє").
Номінація "Найкраща жіноча роль другого плану":
• Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");
• Елісон Дженні ("Я, Тоня");
• Леслі Менвілл ("Примарна нитка");
• Лорі Меткальф ("Леді-Птаха");
• Октавія Спенсер ("Форма води").
Номінація "Найкращий оригінальний сценарій":
• "Любов – хвороба" (автори сценарію Емілі В. Гордон, Кумейл Нанджіані);
• "Пастка" (автор сценарію Джордан Піл);
• "Леді-Птаха" (автор сценарію Ґрета Ґервіґ);
• "Форма води" (автори сценарію Гільєрмо дель Торо, Ванесса Тейлор);
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (автор сценарію Мартін Макдонах).
Номінація "Найкращий сценарій-адаптація":
• "Назви мене своїм ім'ям";
• "Артист-катастрофа";
• "Логан";
• "Гра Моллі";
• "Ферма "Мадбаунд".
Номінація "Найкращий анімаційний повнометражний фільм":
• "Бебі бос";
• "Годувальник";
• "Коко";
• "Фердинанд";
• "З любов'ю, Вінсент".
Номінація "Найкраща музика":
• "Дюнкерк";
• "Примарна нитка";
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедаї";
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".
Номінація "Найкраща пісня":
• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд");
• "Mystery of Love" ("Назви мене своїм ім'ям")
• "Remember Me" ("Коко");
• "Stand Up for Something" ("Маршал")
• "This is Me" ("Найвеличніший шоумен").
Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою":
• "Фантастична жінка" (A Fantastic Woman), Чилі;
• "Образа" (Insult), Ліван;
• "Про тіло і душу" (On Body And Mind), Угорщина;
• "Нелюбов" (Loveless), Росія;
• "Квадрат" (The Square), Швеція.
Номінація "Найкраща робота художника-постановника":
• "Красуня і Чудовисько";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Темні часи";
• "Дюнкерк";
• "Форма води".
Номінація "Найкраща операторська робота":
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Темні часи";
• "Дюнкерк";
• "Ферма "Мадбаунд";
• "Форма води";
Номінація "Найкращий звук":
• "На драйві";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Дюнкерк";
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедаї".
Номінація "Найкращий анімаційний короткометражний фільм":
• "Дорогий баскетбол";
• "Вечірка в саду";
• "Лоу";
• "Негативний космос";
• "Революційні рими".
Номінація "Найкращий художній короткометражний фільм":
• "DeKalb Elementary";
• "The Eleven O'Clock";
• "My Nephew Emmett";
• "The Silent Chil";
• "Watu Wote: All of us".
Номінація "Найкращий монтаж":
• "На драйві";
• "Дюнкерк";
• "Я, Тоня";
• "Форма води";
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".
Номінація "Найкращі візуальні ефекти":
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Вартові галактики 2";
• "Конг: Острів черепа";
• "Зоряні війни: Останні джедії";
• "Війна за планету мавп".
Номінація "Найкращий документальний повнометражний фільм":
• "Abacus: Small Enough to Jail";
• "Обличчя, села";
• "Ікарус";
• "Останній чоловік в Алеппо";
• "Сильний острів".
Номінація "Найкращий документальний короткометражний фільм":
• "Едіт + Едді";
• "Небеса - це пробка на 405";
• "Героїн(я)";
• "Навички володіння ножем";
• "Зупинка руху".
Номінація "Найкращий дизайн костюмів":
• "Красуня і Чудовисько";
• "Темні часи";
• "Примарна нитка";
• "Форма води";
• "Вікторія та Абдул".
Номінація "Найкращий звуковий монтаж":
• "На драйві";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Дюнкерк";
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедії".
Номінація "Найкращий грим":
• "Темні часи";
• "Вікторія та Абдул";
• "Диво".