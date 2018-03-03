Оскар-2018: список номінантів на премію

Всіх номінантів на ювілейну 90-ту кінопремію "Оскар" 2018 оголосили 23 січня у Лос-Анджелесі. У грудні 2017 року Американська кіноакадемія представила лонгліст премії, де в номінацію "Найкращий фільм" увійшла відразу 341 картина.

Пряма трансляція оголошення номінантів "Оскар-2018" відбулася на офіційному Youtube-каналі Американської кіноакадемії. Частина трансляції проводилася в прямому ефірі, а частина – складалася із записаних перед тим роликів, в яких, власне, і представлять основних претендентів на кінопремію.

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Всього було названо шорт-лист в 24 номінаціях, фінальне голосування за переможця в кожній з яких відбудеться з 20 по 27 лютого. Володарів кінопремії "Оскар-2018" назвуть 4 березня. Ведучим грандіозного шоу вдруге поспіль стане популярний телеведучий і комік Джиммі Кіммел.

Повний список номінантів на Оскар 2018

Номінація "Найкращий фільм року":

• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);

• "Темні часи" (режисер Джо Райт);

• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);

• "Пастка" (режисер Джордан Піл);

• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);

• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);

• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);

• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо);

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).

Номінація "Найкращий режисер":

• Крістофер Нолан ("Дюнкерк");

• Джордан Піл ("Пастка");

• Ґрета Ґервіґ ("Леді-Птаха");

• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");

• Гільєрмо дель Торо ("Форма води").

Номінація "Найкраща чоловіча роль":

• Тімоті Шалемей ("Назви мене своїм ім'ям");

• Деніел Калуя ("Пастка);

• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");

• Гері Олдмен ("Темні часи");

• Дензел Вашингтон ("Роман Дж. Ізраел, Esq").

Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану":

• Сем Роквелл ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");

• Віллем Дефо ("Проект "Флорида");

• Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");

• Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");

• Річард Дженкінс ("Форма води").

Номінація "Найкраща жіноча роль":

• Саллі Хокінс ("Форма води");

• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");

• Марго Роббі ("Я, Тоня");

• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");

• Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Номінація "Найкраща жіноча роль другого плану":

• Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");

• Елісон Дженні ("Я, Тоня");

• Леслі Менвілл ("Примарна нитка");

• Лорі Меткальф ("Леді-Птаха");

• Октавія Спенсер ("Форма води").

Номінація "Найкращий оригінальний сценарій":

• "Любов – хвороба" (автори сценарію Емілі В. Гордон, Кумейл Нанджіані);

• "Пастка" (автор сценарію Джордан Піл);

• "Леді-Птаха" (автор сценарію Ґрета Ґервіґ);

• "Форма води" (автори сценарію Гільєрмо дель Торо, Ванесса Тейлор);

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (автор сценарію Мартін Макдонах).

Номінація "Найкращий сценарій-адаптація":

• "Назви мене своїм ім'ям";

• "Артист-катастрофа";

• "Логан";

• "Гра Моллі";

• "Ферма "Мадбаунд".

Номінація "Найкращий анімаційний повнометражний фільм":

• "Бебі бос";

• "Годувальник";

• "Коко";

• "Фердинанд";

• "З любов'ю, Вінсент".

Номінація "Найкраща музика":

• "Дюнкерк";

• "Примарна нитка";

• "Форма води";

• "Зоряні війни: Останні джедаї";

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Номінація "Найкраща пісня":

• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд");

• "Mystery of Love" ("Назви мене своїм ім'ям")

• "Remember Me" ("Коко");

• "Stand Up for Something" ("Маршал")

• "This is Me" ("Найвеличніший шоумен").

Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою":

• "Фантастична жінка" (A Fantastic Woman), Чилі;

• "Образа" (Insult), Ліван;

• "Про тіло і душу" (On Body And Mind), Угорщина;

• "Нелюбов" (Loveless), Росія;

• "Квадрат" (The Square), Швеція.

Номінація "Найкраща робота художника-постановника":

• "Красуня і Чудовисько";

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Темні часи";

• "Дюнкерк";

• "Форма води".

Номінація "Найкраща операторська робота":

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Темні часи";

• "Дюнкерк";

• "Ферма "Мадбаунд";

• "Форма води";

Номінація "Найкращий звук":

• "На драйві";

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Дюнкерк";

• "Форма води";

• "Зоряні війни: Останні джедаї".

Номінація "Найкращий анімаційний короткометражний фільм":

• "Дорогий баскетбол";

• "Вечірка в саду";

• "Лоу";

• "Негативний космос";

• "Революційні рими".

Номінація "Найкращий художній короткометражний фільм":

• "DeKalb Elementary";

• "The Eleven O'Clock";

• "My Nephew Emmett";

• "The Silent Chil";

• "Watu Wote: All of us".

Номінація "Найкращий монтаж":

• "На драйві";

• "Дюнкерк";

• "Я, Тоня";

• "Форма води";

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Номінація "Найкращі візуальні ефекти":

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Вартові галактики 2";

• "Конг: Острів черепа";

• "Зоряні війни: Останні джедії";

• "Війна за планету мавп".

Номінація "Найкращий документальний повнометражний фільм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";

• "Обличчя, села";

• "Ікарус";

• "Останній чоловік в Алеппо";

• "Сильний острів".

Номінація "Найкращий документальний короткометражний фільм":

• "Едіт + Едді";

• "Небеса - це пробка на 405";

• "Героїн(я)";

• "Навички володіння ножем";

• "Зупинка руху".

Номінація "Найкращий дизайн костюмів":

• "Красуня і Чудовисько";

• "Темні часи";

• "Примарна нитка";

• "Форма води";

• "Вікторія та Абдул".

Номінація "Найкращий звуковий монтаж":

• "На драйві";

• "Той, хто біжить по лезу 2049";

• "Дюнкерк";

• "Форма води";

• "Зоряні війни: Останні джедії".

Номінація "Найкращий грим":

• "Темні часи";

• "Вікторія та Абдул";

• "Диво".