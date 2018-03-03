15:21
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оскар-2018: список номінантів на премію

2944 Читать новость на русском
Оскар-2018: список номінантів на премію
Оскар-2018: список номінантів на премію / gettyimages

Всіх номінантів на ювілейну 90-ту кінопремію "Оскар" 2018 оголосили 23 січня у Лос-Анджелесі. У грудні 2017 року Американська кіноакадемія представила лонгліст премії, де в номінацію "Найкращий фільм" увійшла відразу 341 картина.

Пряма трансляція оголошення номінантів "Оскар-2018" відбулася на офіційному Youtube-каналі Американської кіноакадемії. Частина трансляції проводилася в прямому ефірі, а частина – складалася із записаних перед тим роликів, в яких, власне, і представлять основних претендентів на кінопремію.

Читайте також: Названо пісні, які поборються за "Оскар"

Всього було названо шорт-лист в 24 номінаціях, фінальне голосування за переможця в кожній з яких відбудеться з 20 по 27 лютого. Володарів кінопремії "Оскар-2018" назвуть 4 березня. Ведучим грандіозного шоу вдруге поспіль стане популярний телеведучий і комік Джиммі Кіммел.

Повний список номінантів на Оскар 2018

Номінація "Найкращий фільм року":

• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);
• "Темні часи" (режисер Джо Райт);
• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);
• "Пастка" (режисер Джордан Піл);
• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);
• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);
• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);
• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо);
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).

Номінація "Найкращий режисер":

• Крістофер Нолан ("Дюнкерк");
• Джордан Піл ("Пастка");
• Ґрета Ґервіґ ("Леді-Птаха");
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гільєрмо дель Торо ("Форма води").

Номінація "Найкраща чоловіча роль":

• Тімоті Шалемей ("Назви мене своїм ім'ям");
• Деніел Калуя ("Пастка);
• Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
• Гері Олдмен ("Темні часи");
• Дензел Вашингтон ("Роман Дж. Ізраел, Esq").

Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану":

• Сем Роквелл ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Віллем Дефо ("Проект "Флорида");
• Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");
• Річард Дженкінс ("Форма води").

Номінація "Найкраща жіноча роль":

• Саллі Хокінс ("Форма води");
• Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі");
• Марго Роббі ("Я, Тоня");
• Сірша Ронан ("Леді-Птаха");
• Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Номінація "Найкраща жіноча роль другого плану":

• Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");
• Елісон Дженні ("Я, Тоня");
• Леслі Менвілл ("Примарна нитка");
• Лорі Меткальф ("Леді-Птаха");
• Октавія Спенсер ("Форма води").

Номінація "Найкращий оригінальний сценарій":

• "Любов – хвороба" (автори сценарію Емілі В. Гордон, Кумейл Нанджіані);
• "Пастка" (автор сценарію Джордан Піл);
• "Леді-Птаха" (автор сценарію Ґрета Ґервіґ);
• "Форма води" (автори сценарію Гільєрмо дель Торо, Ванесса Тейлор);
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (автор сценарію Мартін Макдонах).

Номінація "Найкращий сценарій-адаптація":

• "Назви мене своїм ім'ям";
• "Артист-катастрофа";
• "Логан";
• "Гра Моллі";
• "Ферма "Мадбаунд".

Номінація "Найкращий анімаційний повнометражний фільм":

• "Бебі бос";
• "Годувальник";
• "Коко";
• "Фердинанд";
• "З любов'ю, Вінсент".

Номінація "Найкраща музика":

• "Дюнкерк";
• "Примарна нитка";
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедаї";
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Номінація "Найкраща пісня":

• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд");
• "Mystery of Love" ("Назви мене своїм ім'ям")
• "Remember Me" ("Коко");
• "Stand Up for Something" ("Маршал")
• "This is Me" ("Найвеличніший шоумен").

Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою":

• "Фантастична жінка" (A Fantastic Woman), Чилі;
• "Образа" (Insult), Ліван;
• "Про тіло і душу" (On Body And Mind), Угорщина;
• "Нелюбов" (Loveless), Росія;
• "Квадрат" (The Square), Швеція.

Номінація "Найкраща робота художника-постановника":

• "Красуня і Чудовисько";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Темні часи";
• "Дюнкерк";
• "Форма води".

Номінація "Найкраща операторська робота":

• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Темні часи";
• "Дюнкерк";
• "Ферма "Мадбаунд";
• "Форма води";

Номінація "Найкращий звук":

• "На драйві";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Дюнкерк";
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедаї".

Номінація "Найкращий анімаційний короткометражний фільм":

• "Дорогий баскетбол";
• "Вечірка в саду";
• "Лоу";
• "Негативний космос";
• "Революційні рими".

Номінація "Найкращий художній короткометражний фільм":

• "DeKalb Elementary";
• "The Eleven O'Clock";
• "My Nephew Emmett";
• "The Silent Chil";
• "Watu Wote: All of us".

Номінація "Найкращий монтаж":

• "На драйві";
• "Дюнкерк";
• "Я, Тоня";
• "Форма води";
• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі".

Номінація "Найкращі візуальні ефекти":

• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Вартові галактики 2";
• "Конг: Острів черепа";
• "Зоряні війни: Останні джедії";
• "Війна за планету мавп".

Номінація "Найкращий документальний повнометражний фільм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";
• "Обличчя, села";
• "Ікарус";
• "Останній чоловік в Алеппо";
• "Сильний острів".

Номінація "Найкращий документальний короткометражний фільм":

• "Едіт + Едді";
• "Небеса - це пробка на 405";
• "Героїн(я)";
• "Навички володіння ножем";
• "Зупинка руху".

Номінація "Найкращий дизайн костюмів":

• "Красуня і Чудовисько";
• "Темні часи";
• "Примарна нитка";
• "Форма води";
• "Вікторія та Абдул".

Номінація "Найкращий звуковий монтаж":

• "На драйві";
• "Той, хто біжить по лезу 2049";
• "Дюнкерк";
• "Форма води";
• "Зоряні війни: Останні джедії".

Номінація "Найкращий грим":

• "Темні часи";
• "Вікторія та Абдул";
• "Диво".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Нагороди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук