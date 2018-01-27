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Оскар 2018: опублікували кумедний промо-ролик церемонії

16:12, сьогодні 257 Читать новость на русском
Оскар-2018: промо-ролик
Оскар-2018: промо-ролик / gettyimages

Одна з найочікуваніших подій у світі кінематографу – 90-та церемонія нагородження премії "Оскар" – відбудеться 4 березня 2018 року. Всіх номінантів на ювілейну кінопремію "Оскар" 2018 оголосили 23 січня у Лос-Анджелесі.

Щороку церемонія "Оскар" чимось нас дивувала: то в черговий раз Ді Капріо йшов без статуетки, то інші зірки чимось смішили, то ведучі сплутали назву фільму.

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Про те, як в минулому році Джиммі Кіммел переплутав переможця в одній з головних номінацій "Кращий фільм", – не забудуть, напевно, ніколи. Тоді переможцем був названий мюзикл "Ла-Ла Ленд" замість драми "Місячне сяйво".

Незважаючи на минулорічний казус, в цьому рік комік знову стане ведучим ювілейної 90-ої церемонії. Телеканал ABC опублікував другий промо-ролик, в якому показані переживання Джиммі з приводу того, що сталося: йому сняться нічні кошмари і всі сміються над ним. Через це ведучому навіть довелося звернутися до психотерапевта.

Комік дуже переживає, що в цьому році теж може статися якась помилка, але ми сподіваємося, що все пройде добре, і Джиммі весь наступний рік не буде прокидатися з-за нічних кошмарів. А ролик вийшов дуже кумедним і ми радимо його переглянути!

Оскар 2018: промо-ролик із Джиммі Кіммелом

Теги: Курйозні новини Кіно LifeStyle Оскар-2018 Оскар
Джерело: 24 Канал
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